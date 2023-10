“A ver si me explico mejor: si ustedes pelotudean esta vuelta y no llegan a un acuerdo rápido, van a tener el enojo de la gente”, agregó.

Casero se mostró en desacuerdo por el pacto con Javier Milei para el balotaje que se realizará el próximo 19 de noviembre: “Nos hicieron votar a la Stolbizer, nos hicieron votar a Manes, nos hicieron votar a un montón de soretes que resultaron cagándonos. Así que pónganse las pilas, no boludeen. Y no se crean que son geniales. Bajen un poquito, bajen un poco, porque los que nos tienen que representar es a nosotros”.

“Ustedes se están postulando para ser funcionarios, hijos de puta. No nos están postulando para ser reyes. Así que pónganse las pilas y hagan las cosas bien. Nosotros vamos a volver a votar como idiotas. Se los aviso ahora. Ahora se los digo, después va a ser peor. Después, va a ser mucho peor porque”, siguió.

Después se dirigió al candidato de La Libertad Avanza: “Milei no nos cagues eh. No nos vayas a cagar con arreglos con Massa”. Mientras que a Patricia Bullrich le advirtió: “Señora, pásese a nafta o ponga adelante a María Eugenia Talarico. Y si no está bien, córrase usted, señora. Córrase. Pero pónganse pilas porque nos van a llevar puestos y créanme, ténganme la seguridad, que la traición a la patria la van a hacer ustedes, porque están traicionando a la gente que los que a la gente que convocaron y le mintieron”.

“Eso lo hicieron en el 2019, hijos de puta nos hicieron votar mierda desde el 2019, cuatro años rompiéndonos el ojete ustedes mismos. A los de Juntos por el Cambio y el PRO, más vale que esto lo salga para adelante. Milei, con todo el cariño que te tengo, no nos vayas a hacer una cagada”, concluyó Casero, poco tiempo después de escuchar que Patricia Bullrich apoyará a Milei en el balotaje.

En un momento del vivo, además, Casero sorprendió al pedir a la gente que done "Cafecito" (un sistema de donación de dinero online) porque, según dijo, trabaja constantemente sin pedir nada a cambio.