La ironía de Sergio Massa sobre el aumento del dólar blue

El dólar sigue su disparada.

"Es plata negra que no pueden explicar de dónde sacaron y que lo único que hace es atentar contra la estabilidad de precios y la tranquilidad", se quejó.

Sobre la posibilidad de una corrida cambiaria después de las PASO, como sucedió en 2019, señaló: "No, porque en ese momento tenían firmada la cláusula de no intervención. Uno de los puntos que hice poner expresamente en el acuerdo con el FMI es que le reconocían la facultad de intervención al Banco Central argentino".

"Durante mucho tiempo la especulación se dio alrededor de los dólares financieros. Hubo un momento en el que yo me cansé de esa especulación y dije 'la cláusula de no intervención no corre más'. Yo voy a intervenir los mercados cada vez que me genere inestabilidad en los precios de los financieros porque me genera inestabilidad en los precios de la economía", explicó.

No obstante, los dólares financieros rondaron también los 600 pesos y durante la gestión de Massa la divisa norteamericana subió 85% y hubo alimentos que se dispararon un 300%.