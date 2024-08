La Justicia ordenó analizar las llamadas entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

El juez federal Julián Ercolini dispuso que este análisis se realizará en las comunicaciones del período 2016-2023. No obstante, rechazó la inspección a Olivos.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Una de las primeras medidas tomadas por el juez federal fue que Alberto Fernández no pudiera realizar llamadas a Fabiola Yañez, ya que era uno de los canales utilizados para amenazarla, según denunció esta.

El fiscal quería conocer todas las llamadas que habían recibido la exprimera dama y Fernández, pero la querella, a cargo de la abogada Mariana Gallego, pidió que a los fines de la causa se limiten a las comunicaciones entre ellos dos. González describió en la imputación que Fabiola Yañez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de su pareja como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

En tanto, Ercolini rechazó “una inspección judicial de la quinta de Olivos, sus adyacencias y anexos”, tal como había solicitado la Fiscalía. El magistrado entendió que en este momento esa medida no es conducente para el estado de la investigación.

Las personas citadas

Entre otras medidas, el fiscal también citó como testigos a seis personas, cuyas fechas de declaración se terminaban de definir y que en principio comenzarían la próxima semana. Los convocados a declarar son María Cantero (exsecretaria privada de Alberto Fernández); Federico Saavedra (ex jefe de la Unidad Médica Presidencial); Miriam Yañez Verdugo (mamá de Fabiola); Daniel Rodríguez (intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández); Sofía Pacchi (amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos) y la periodista Alicia Barrios.

fabiola yanez copia.jpg Fabiola Yañez dio una entrevista a Infobae en la que contó lo que vivió junto a Alberto Fernández.

Fabiola Yañez dijo que todos de distintas formas sabían de las agresiones que sufría junto a su entonces pareja.

Nuevos chats salieron a la luz

En medio del avance de la investigación por la denuncia de violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el expresidente Alberto Fernández se conocieron nuevos chats en los que se confirmarían las agresiones. En uno de los mensajes, la mujer afirmó que su entonces pareja, le había pegado "una patada", pese a saber que podía estar embarazada.

"Sabiendo que puedo estar embarazada, hoy me pegó una patada en la panza", contó Yañez en un mensaje que le envió a la secretaria de Fernández, María Cantero.

El chat fue el 12 de agosto de 2021, en día en que salieron a la luz las fotos de la celebración de su cumpleaños durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus, que generaron una fuerte polémica alrededor del entonces presidente.

"Ayer me dio un cachetazo y hoy, además, me agarró del cuello", le relató Fabiola Yañez a Cantero en esa conversación, según publicó el diario La Nación.

La respuesta de la secretaria del exmandatario fue: "No puedo creer lo que me decís. Preservate". "La está pasando muy mal, pero no justifica eso jamás", afirmó también Cantero.