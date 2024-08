Denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández: una testigo anticipó que "se notaba a simple vista"

Alicia Barrios, una de las citadas a declarar como testigo en la causa contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género , aseguró que la ex primera dama Fabiola Yañez sufría un "ninguneo total" y "se notaba a simple vista" que la relación de pareja no estaba bien.

En diálogo con Nelson Castro en Radio Rivadavia, la periodista relató que estuvo una tarde entera con Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en marzo de 2021 y en ese marco notó un gran "ninguneo" sobre su persona. "Me pareció una persona muy inteligente, muy sensible, estábamos con los proyectos de Scholas Ocurrentes (iniciativa del Papa Francisco). Ella era una 4x4, hacía todo por los chicos. Era lo único que no le podían arrebatar, porque era una mujer absolutamente despojada", consideró.