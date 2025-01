La justicia de Entre Ríos liberó al exgobernador K Sergio Urribarri, detenido por corrupción

El fallo de 41 páginas que se conoció este miércoles, en plena feria judicial, los integrantes del Tribunal Leonardo Portela y Germán Carlomagno consideraron que no está acreditado el riesgo de fuga. En disidencia, Miguel Giorgio votó por el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva en la Unidad Penal.

Qué dice el fallo que liberó al ex gobernador

El fallo arrancó diciendo: "Se dispone hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR la resolución de fecha 05/09/2024, dictada por el Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná y, en consecuencia, disponer la prisión preventiva efectiva de los imputados Sergio D. Urribarri y Juan Pablo Aguilera, hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza".

"La prisión preventiva es la medida cautelar de coerción personal más severa posible y por ende reviste de carácter excepcional", argumentaron desde el Tribunal Superior.

El pedido de cumplimiento efectivo de la prisión había sido pedido por los fiscales entrerrianos Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, dijeron, "fundada particularmente en el riesgo serio de fuga".

La defensa del exgobernador kirchnerista había objetado la preventiva argumentando que el tribunal que la decisión en ningún momento expuso motivos concretos para fundamentarla.

"La resolución que dispuso la detención del exgobernador es descalificable con base en la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que omitió el tratamiento de las cuestiones esenciales oportunamente planteadas, traduciéndose ello en la falta de fundamentación adecuada con la consiguiente afectación de los derechos de defensa en juicio y del debido proceso legal", esgrimieron.

En diferentes párrafos de su exposición, la defensa de Urribarri calificó como excesiva la prisión preventiva, tanto que el fallo no está firme hasta que lo trate la Corte Suprema. Ese punto no es menor y podría hacer que, a raíz de esta nueva resolución judicial, el exgobernador no vuelva a pisar una cárcel nunca más.

Es así porque, a pesar de estar condenado a ocho años de prisión por delitos contra la administración pública, el plazo para que la Corte trate su expediente podrían llevar años y sería resuelto ya con el dirigente K habiendo superado los 70 años, edad en la que puede acceder a domiciliaria.

Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos y precandidato a presidente.

La condena de Sergio Urribarri

Urribarri fue condenado por peculado y negociaciones incompatibles con el cargo el 7 de abril de 2022. Ese fallo fue confirmado por la Cámara el 31 de mayo de 2023 y su detención fue dispuesta el 20 de noviembre pasado.

"La posibilidad de una fuga evadiendo los controles fronterizos, además de resultar una absoluta mera conjetura, puede enervarse con distintas y simples medidas asegurativas que pueden adoptarse, tal como lo efectuó en su momento el Tribunal de Juicio", señaló uno de los jueces. "Que Urribarri haya asistido de manera virtual a muchas de las audiencias que se han llevado a cabo en las distintas instancias, no implican ni autorizan en modo alguno una presunción de que el mismo intentará sustraerse al proceso", agregó en su voto Germán Carlomagno.

"No existe peligro de entorpecimiento en la investigación, ya que la etapa de investigación está clausurada", marcó y sostuvo que "el 'peligro de fuga' que advierten los tribunales inferiores, no posee anclaje concreto en circunstancias de la causa".

Miguel Giorgio, en tanto, apoyó la confirmación de la sentencia de Casación que metió presó a Urribarri y esgrimió que no era un fundamento válido para revocar la domiciliaria el posible plazo que tome la Corte Suprema para tratar el recurso federal.

"Esta magistratura no desconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emplea tiempos diferentes para abordar el recurso extraordinario federal desde su tratamiento hasta la resolución final; tomándose plazos que suelen ser más dilatados, incluso prolongarse en años; pero ello no configura un motivo para deslegitimar o descartar la imposición de la prisión preventiva en el caso concreto, en la medida que puede revisarse y modificarse en cualquier momento como manifestación de la intrínseca provisoriedad del instituto en cuestión", escribió.

En ese sentido, manifestó que nada impide que las defensas reiteren el cese de la prisión preventiva y/o el reemplazo morigerado por otro tipo de institución cautelar mientras el expediente llegue a la Corte.

Urribarri llegará a la provincia a una semana de las elecciones.

Por último, el juez Portella se sumó a los argumentos de Carlomagno y se atajó antes posibles críticas. "Debido a la trascendencia pública que tiene el resultado de este proceso y a que tanto en la prensa como en el voto que antecede se han volcado una suerte de apreciaciones que me afectan directamente, me veo en la necesidad de hacer una serie de aclaraciones", dijo.

El magistrado rechazó la prisión preventiva porque, sostuvo, no hay posibilidad de entorpecimiento de la causa ni peligro de fuga. Y cuestionó el pedido de los fiscales para mantener encerrado al exembajador argentino en Israel. "Resulta evidente que los argumentos brindados por el MPF para sostener su pedido y de la Cámara de Casación para resolver no superan el umbral de la mera hipótesis y, como tales, no conforman argumentos sólidos jurídicamente hablando".

"Basta recordar que Urribarri, por ejemplo, estaba en Israel como diplomático cuando fue citado y renunció a su cargo para presentarse. Sería contrario a la lógica, no digo imposible, que ahora pretenda fugarse sabiendo que su condena no está firme", afirmó.