El inusual momento quedó grabado en medio de una navegación y rápidamente se difundió en redes sociales.

Un fenómeno natural poco frecuente transformó en las últimas horas la superficie de la Laguna Mar Chiquita , y dejó una postal tan llamativa como reveladora.

Todo ocurrió durante una navegación que se realizaba en horas del mediodía, donde vecinos y visitantes observaron una marcada división cromática en el agua , acompañada por una extensa línea de espuma.

El episodio se produjo tras intensas lluvias registradas en la región, que provocaron un ingreso excepcional de agua dulce proveniente de cursos fluviales que desembocan en el cuerpo salino. El choque entre ambas masas de agua generó un contraste visible: por un lado, tonos más claros y turbios asociados al aporte fluvial; por el otro, e l color característico del agua salada de la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba.

El fenómeno fue registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde captó la atención por su rareza y por la nitidez con la que podía observarse la frontera entre dos composiciones de agua muy distintas.

La división del agua de la laguna

Especialistas y divulgadores locales explicaron que, cuando se producen lluvias intensas en períodos cortos, los ríos que alimentan la laguna incrementan de forma abrupta su caudal. Ese volumen extra de agua dulce ingresa con fuerza y desplaza parcialmente al agua salada, generando una zona de transición claramente perceptible en la superficie.

La espuma observada responde a la acumulación de materia orgánica y sedimentos, combinados con el movimiento del agua y el viento. En condiciones normales, este proceso pasa inadvertido, pero la magnitud del ingreso reciente permitió que el límite entre ambos tipos de agua quedara expuesto durante varias horas.

La laguna que se 'dividió' en dos - un fenómeno que sorprendió a todos

Desde el punto de vista ambiental, se trata de un fenómeno natural que forma parte de la dinámica de Mar Chiquita. La laguna, al ser un sistema cerrado con aportes variables, reacciona de manera visible ante eventos climáticos extremos, como lluvias concentradas o períodos prolongados de sequía.

Un impacto del choque de aguas

El ingreso de agua dulce no solo modifica el aspecto visual del paisaje. También genera cambios temporales en la disponibilidad de nutrientes, lo que impacta de manera directa en la fauna local. En las zonas donde se encuentran ambas masas de agua suelen concentrarse algas, artemias y pequeños caracoles, componentes centrales de la cadena alimentaria del ecosistema.

Por ese motivo, estos encuentros de aguas resultan especialmente atractivos para los flamencos, una de las especies más emblemáticas de la laguna. No resulta extraño ver largas filas de flamencos alimentándose justo en la franja donde el agua dulce y la salada entran en contacto, aprovechando la abundancia momentánea de alimento.

Este comportamiento, además de ser un atractivo turístico, funciona como un indicador natural del estado del ecosistema. La presencia activa de aves en esas zonas confirma que el sistema mantiene su capacidad de regeneración y respuesta frente a cambios bruscos en las condiciones ambientales.