La Libertad Avanza, de Javier Milei, no entregó las suficientes boletas y fue advertido por la Justicia

La Justicia Electoral advirtió, este domingo, a los apoderados de La Libertad Avanza que no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje. El partido que lleva como candidato a Javier Milei , presentó, en algunos casos, menos de un cuarto de las boletas sugeridas.

En el texto, insisten en que "La Libertad Avanza ha presentado sus fajos con una cantidad sustancialmente menor de boletas, notándose también en muchos casos que la cantidad de fajos tampoco alcanza a cubrir todas las mesas de los municipios que se están procesando para su entrega al Correo; lo que obligó a sacar fajos de las bolsas de contingencia, o inclusive restarlos de otros municipios de procesamiento posterior, para poder completar las mesas".

Boleta Javier Milei.jpg El partido es el encargado de la impresión y entrega de las boletas para la jornada electoral.

Según indica la legislación, las boletas deben entregarse en envoltorios transparentes y en fajos de 350. El partido libertario, en contrapartida, realizó la presentación en cajas cerradas de cartón y bolsas plásticas negras lo que "dificulta y demora su control y verificación", según afirmaron desde la justicia electoral.

Los jueces especificaron que "esas circunstancias ya fueron puestas en conocimiento de los apoderados de la alianza de referencia a cargo de la entrega de boletas, por parte de los funcionarios de esta Junta responsables de la recepción". En tanto, se indicó que "respecto de Unión por la Patria, no se advierten inconvenientes similares".

En ese marco, se puso de relieve que "dicho esto, es también deber de esta Junta advertir que una entrega de boletas tan deficiente como la que se observa hasta aquí por parte de 'La Libertad Avanza', no se adecua a las previsiones estimadas por este Tribunal, para el mejor desarrollo de la jornada comicial".

Fondos dispuestos para la impresión de boletas

"A fin de que las agrupaciones cumplan con la obligación aludida -provisión de boletas a las mesas de votación- el Estado Nacional destina y les transfiere fondos de asignación específica para dicha impresión de boletas, habiéndose asignado en esta oportunidad, por Disposición N° 16/2023 de la Dirección Nacional Electoral, una suma superior a los $258 millones de pesos para cada una de las alianzas participantes", apuntaron los jueces.

Se aclaró además que "no existe forma de que la Junta Electoral remita boletas a cada mesa de votación, ni para el sistema de contingencia, si estas no le son entregadas por las propias agrupaciones políticas participantes de la elección, en la cantidad, tiempo y forma oportunamente fijada para permitir su adecuada distribución". El Tribunal planteó -también- que "no dispone por sí mismo de boletas", dado que cada agrupación debe imprimirlas y distribuirlas.