La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la ley de aborto legal

Además cambia el artículo 86 e indica que los profesionales a cargo de la intervención: “Sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.

“Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho”, agrega la modificación del artículo 88.

En relación a los embarazos originados por una violación, remarcan: “Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del CP, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”.

Esta idea, la de derogar y modificar la ley del aborto, había sido un eje de campaña presidencial. Incluso fue tema del presidente Milei en el Foro de Davos, en su discurso en el que hizo mención a “la agenda sangrienta del Aborto”. Al respecto, al día siguiente el vocero Manuel Adorni, en conferencia de prensa, señaló que “con esa definición que dio el Presidente podemos sospechar que efectivamente es un tema que en algún momento se debatirá, pero solo estoy sacando una conjetura de lo que me acabas de decir en relación a ese fragmento del discurso de Davos".

Una diputada negó haber firmado el proyecto

La controversial diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, asegura que no firmó el proyecto pese a que su nombre figura en la iniciativa que ingresó a la cámara.

"Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual", comentó Lemoine al medio Corta. En ese sentido, responsabilizó "a la diputada que lo soltó sin tomar las precauciones necesarias para que no caiga en saco roto".