La madre de Fernando Báez Sosa le respondió a Máximo Thomsen: "Es la sangre de mi hijo"

Graciela Sosa se expresó tras la entrevista en la que uno de los condenados dijo que "no quería que pasara eso".

Aunque todavía no había trascendido qué dijo el recluso durante la nota, Graciela publicó una captura de internet con varias fotos en las que se muestra la zapatilla de Thomsen con sangre de Báez Sosa: "Nunca olviden que es la sangre de mi hijo. Es imposible perdonar lo que hicieron", expresó.

madre fernando.jpg

Luego, pasadas las 20.00, el rugbier habló y confirmó que se trata de su zapatilla: "Sinceramente no recuerdo mucho. Pero me acuerdo que entré pateando. Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, dije ´sí, es mía´, porque yo nunca me quiero esconder de lo que pasó, pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó".

"Yo estuve ahí, sí participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así. Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se la espera y no espera estas consecuencias…pensar que es una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven y cargar con la conciencia de que fue por culpa de nosotros, mía también, de todos, pero nadie lo quiso así, estoy seguro, ni yo, ni mis amigos, nadie quiso que esto pasara", continuó.

Máximo Thomsen.

Durante el juicio oral en el TOC 1 de Dolores los peritos confirmaron que en la cara de Báez Sosa estaba la huella de la suela de la zapatilla de Thomsen, así como también el zapato tenía sangre de la víctima.

Otra de las publicaciones que hizo Graciela fue enfatizar sobre la culpabilidad del grupo en el crimen de su hijo: "Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de `su libertad`, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes".

Cómo fue la pelea con Fernando Báez Sosa

Tras más de un año de haber sido condenado a cadena perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, y a cuatro años del hecho, el rugbier Máximo Thomsen habló públicamente por primera vez. Fue desde la cárcel, en una entrevista íntima con el periodista Rolando Barbano, de Telenoche.

Thomsen se emocionó hasta las lágrimas relatando la situación. Además, contó cómo era su vida en Zárate antes del crimen, dio detalles del viaje a Villa Gesell y de la pelea que termina con la vida de Báez Sosa.

Tras una pelea que comenzó en el interior de un boliche, de donde Thomsen fue retirado por la seguridad junto con un amigo, la violencia continuó en la calle. "Siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire"; "después me enteré que yo sí le había pegado a Fernando", indicó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1795607174657495306?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1795607174657495306%7Ctwgr%5E736c4051866ea02c8f247585d0b81d97e095e9d5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Fmaximo-thomsen-hablo-del-asesinato-fernando-y-lloro-las-camaras-no-queria-que-terminara-asi-n1117088&partner=&hide_thread=false A qué se refiere Máximo Thomsen cuándo dice “quiero que nos juzguen por lo que pasó”? Está condenado a cadena perpetua por lo que pasó. pic.twitter.com/NBbQ2SGI9i — Marian Herrera (@marianherrrera) May 29, 2024

"Yo solo me acuerdo que entré a tirar patadas, no tenía noción de lo que estaba haciendo. Sí sabía que me estaba metiendo en una pelea, en mi cabeza solo pasaba eso", continuó con el relato del ataque a Báez Sosa.

"Yo no quería que terminara así. Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se espera estas consecuencias", dijo Thomsen.