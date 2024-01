La nota que dejó el funcionario antes de suicidarse: "Antes de entrar sacá toda la plata"

En paralelo, se había iniciado una investigación por presunto abuso sexual contra el funcionario. Pedrini fue denunciado por dos jóvenes de 19 años. La primera denuncia se había presentado el domingo 21 a las 20:17 en la comisaría 6B. Una joven, que tiene un vínculo familiar con el ex funcionario, contó que el viernes a la madrugada fueron a una fiesta en el boliche “La Biblioteca”, en el barrio de San Telmo. La joven acudió junto a una amiga, también de 19 años.

Las denuncias que habrían llevado al suicidio del funcionario

Según la denuncia, Pedrini las pasó a buscar en su auto y se dirigieron al boliche. Adentro del lugar, el ex funcionario “les ofreció pastillas de md y éstas accedieron a consumirlas”. Una de las chicas comenzó a sentirse mal, pero Pedrini habría insistido con el consumo de las pastillas.

Cerca de las 5 de la madrugada, se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa de Pedrini, donde el hombre de 48 años les propuso jugar a “verdad o reto”. “Las verdades que planteaba eran de índole sexual”, declaró la joven. Para ese momento, Pedrini también les había ofrecido que consuman otras drogas.

En ese contexto, siempre según el relato de la joven, el hombre la abrazó y se desnudó parcialmente. En ese momento, las jóvenes decidieron retirase del lugar. Pedrini se encerró un rato largo en el baño de su casa y luego ofreció llevarlas en su auto.

Al día siguiente, Pedrini comenzó a mandarle mensajes, a través de Whatsapp, a la joven con la que tenía un vínculo familiar: “Decile a tu amiga que me conteste”. No hubo respuesta y este martes por la mañana Pedrini apareció ahorcado en su domicilio.

Carlos Pedrini..jpg El funcionario porteño Carlos Pedrini fue hallado sin vida este martes en su domicilio. El hombre apareció ahorcado en la bañera de su casa. La autopsia informó que murio por Asfixia mecánica. Foto: Google.

La otra joven hizo la denuncia este miércoles a la mañana, casi a la misma hora que Pedrini aparecía muerto. Esa presentación se hizo directamente ante la Fiscalía de Instrucción 32, a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella, que también investiga la muerte de Pedrini.

Su relato confirma que fueron a una “fiesta” en el boliche de San Telmo pero agrega que dentro del lugar comenzó a sentirse mal, por la mezcla de alcohol y pastillas, y fue manoseada por el hombre. “Adentro del boliche me tocaba la pierna, los brazos y me bajaba el vestido o hacía algo con mi vestido, pero más no me acuerdo porque estaba muy mal pero sé que me tocó mucho. Yo quería pedir ayuda pero no me salían las palabras, no me acuerdo del todo pero si sé que en todo momento me ponía cosas en la boca y yo le decía que no”, denunció la joven.

Esa segunda presentación también confirma que después de la salida del viernes a la madrugada, Pedrini le mandó varios mensajes como “linda personita y hermosa mujer gracias por venir hoy”. El hombre proponía un nuevo encuentro a solas. La joven nunca contestó y en algún momento decidió bloquearlo.

Las dos chicas terminaron contando todo lo que había sucedido a sus respectivas familias y el domingo a la noche se hizo la primera denuncia ante la comisaría caratulada como “Pedrini, Carlos María, s/abuso sexual. Artículo 119, primer párrafo”. Apenas tomó conocimiento la Justicia, Pedrini fue notificado que tenía una prohibición de acercamiento.

Pedrini fue despedido en las redes sociales. “Con enorme tristeza, lamentamos comunicar el fallecimiento de Carlos María Pedrini, quien se desempeñaba como presidente de este Instituto desde septiembre de 2023. Todo el IVC le da el más sentido pésame a su familia a su equipo de trabajo”, publicó el IVC en un comunicado.