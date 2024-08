La sorpresiva defensa de Guillermo Moreno a la vicepresidenta Victoria Villarruel

moreno2.jpg Guillermo Moreno banca a la vicepresidenta.

En relación con las visitas a represores, Lourdes Arrieta admitió haber estado con Astiz, aunque dijo no tener "ni idea" de quién era. Duggan, al respecto, mencionó: "Ellas se referencian en Villarruel. Pero ella no las respaldó, tampoco las condenó ni lo va a hacer. Al igual que (el presidente Javier) Milei, que comentó que él no lo hubiese hecho". Ante esto, Moreno respondió: "Para esa afirmación, traéla a Villarruel (al programa)", buscando conocer la postura de la titular del Senado de la Nación.