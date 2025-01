La tía de la niña de 13 años que dio a luz en Saladillo habló: el desgarrador testimonio

Según relató Rocío a C5N, la menor no solo sufría agresiones constantes, sino que también padecía condiciones de vida precarias. “En esa casa no había comida suficiente, la higiene era deficiente y la niña a menudo deambulaba por las noches. La situación era insostenible”, declaró. Además, confesó que no estaba al tanto del embarazo de su sobrina, a pesar de haberla visto recientemente.