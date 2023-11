“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero, a lo mejor, hay alguien en la otra punta que es compatible con otro que te lo da” , explicó Mondino en una entrevista en televisiva.

“Mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por hacer la donación”, apuntó la diputada electa.



Embed A pesar de la intervención de Macri en la campaña, LLA, a través de Diana Mondino, insiste con el mercado de órganos, algo repudiado en el mundo. pic.twitter.com/GD7bhou1BZ — Pablo Duggan (@pabloduggan) November 1, 2023



Las afirmaciones de Mondino no se condicen con lo dicho por Javier Milei en los últimos días, cuando defendía su postura respecto a jamás haber afirmado tal cosa sobre la venta de órganos.

Las declaraciones de Milei antes de la campaña

Allá por junio, antes de los cuestionamientos por parte de la oposición, Javier Milei se había mostrado a favor de la venta de órganos al afirmar que se trata de “un mercado más”.

“Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que (dicen que) si dejaras esos mercados libres funcionan muchísimo mejor y tendrías menos problemas”, argumentó Milei.

A su vez, el libertario continúo: “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

“Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, sí yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, señaló en declaraciones radiales.