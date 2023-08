Larreta: "Macri tiene todo el derecho de fijar su posición"

El precandidato presidencial de JxC se refirió a la preferencia que manifestó el ex presidente por Patricia Bullrich, su rival en las PASO del domingo.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta aseguró que las declaraciones de Mauricio Macri respecto de sus preferencias entre los postulantes del espacio opositor “no son nada nuevo” y consideró que el ex presidente “tiene todo el derecho del mundo a fijar su posición” sobre la competencia interna que sostendrán en las PASO del domingo el jefe de Gobierno porteño y su rival, Patricia Bullrich.

“Él (por Macri) viene diciendo esto hace mucho tiempo. No dijo nada nuevo sobre este tema. Lo había planteado hace más de un año y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Lo hemos hablado un montón de veces”, señaló Larreta. De esta forma, el jefe de Gobierno porteño se refirió a las declaraciones de Macri, quien al ser consultado sobre si prefería que Bullrich o Larreta representaran a JxC en las elecciones de octubre, evitó dar una definición tajante, aunque dejó entrever una preferencia por la ex ministra de Seguridad.

“Patricia (Bullrich) cree, y con razón, que hoy tenemos una mayor apertura de la gente al cambio de que la que teníamos en 2015. Los argentinos están más dispuestos a modificaciones más profundas. Y creo que somos el cambio o no somos nada”, expresó el ex presidente al parafrasear el lema que guía la campaña electoral de la ex funcionaria de su Gobierno y del de Fernando de La Rúa.