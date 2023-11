Las frases de Sergio Massa y Javier Milei que despertaron las risas en el debate

"La verdad que ya no podés ser más mentiroso, Sergio. Mirá que me dijeron que eras mentiroso, pero todo el día parece que te superas", dijo Milei ante las propuestas de su adversario.

"No, no, no me escribió Macri. Mirá, te voy a decir algo, una economía como la que yo propongo, justamente al ser competitiva fiscalmente, al ser competitiva laboralmente está en condiciones de competir. Lo que pasa es que mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8.000 millones de seres humanos, vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos;" dijo el libertario.

"¿Cómo le vas a exportar a 8.000 millones de personas si no querés comerciar con China, con Brasil y con India?", preguntó Massa y Milei respondió: "De vuelta, deja de mentir, dije que la cuestión comercial es libre de los individuos. Yo no creo que lo voy a hacer del Estado, creo que lo van a hacer los individuos".

"La establecen los estados, el régimen arancelario, el régimen de permisos sanitarios, el régimen de cupos, lo establecen los estados. No, o no conoces el Estado, y eso es mucho más grave, porque el 10 de diciembre tenés que presidir la Argentina. ¿Sabes qué es el GDE?", retrucó el actual ministro de Economía.

"A ver, explicame", dijo Milei y nuevamente el auditorio se rio con carcajadas que se escucharon en las transmisión.

Massa le respondió que no iba a explicarle porque si quiere ser presidente debería conocer el sistema.

Qué es el GDE

Es un sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional.

En el sitio de la Universidad Nacional de Córdoba se explica que el GDE está compuesto por diversos módulos, los cuales operan interactuando entre ellos, respondiendo a necesidades específicas y aportando hacia una forma de trabajo alineada con el modelo de Gobierno Electrónico.

Módulos GDE

EU: El módulo Escritorio Único (EU) es una interfaz diseñada para facilitar el control y seguimiento de las tareas que cada persona (usuario GDE) posee y también, en el caso de tener personal a cargo, la de sus supervisados.

Escritorio Único, además, centraliza el acceso a los módulos GDE dinamizando así su operatoria.

CCOO: El módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO) posibilita el intercambio electrónico de las Notas, Comunicaciones, Memos y Oficios Administrativos, que se realizan dentro del ámbito la Administración Pública.

GEDO: El módulo de Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) permite la generación electrónica de documentos dentro del Sistema, los cuales pueden luego incorporarse a un Expediente.

EE: El módulo de Expediente Electrónico (EE) es el contenedor de documentos electrónicos generados previamente en GEDO y CCOO, con el fin de conformar el expediente que tramitará en la Administración Pública.

Beneficios