La economista e investigadora del Conicet, Noemí Brenta, sostuvo que la propuesta de Villarruel contiene "mucha fantasía, mucha ignorancia", ya que "para la dolarización, no es el público el que tiene que tener los dólares para iniciar el proceso, sino el Banco Central".

"Me imagino que Villarruel supone que el público que tiene dólares los llevaría a los bancos, que blanquearía los dólares que no tiene declarados; está pensando en cambiar una conducta especulativa con un plan económico que de movida es neoliberal, igual a los que se ensayaron con la dictadura y especialmente con la convertibilidad, que fue una especie de pre-dolarización", expresó Brenta a Télam.

Enfatizó que "la dolarización es una puerta para todo tipo de negocio ilegal y para un caos social y político".

Por su parte, el economista Ernesto Mattos, del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, dijo a Télam que no veía probabilidades de que se concretase "salvo que los apuren (a los tenedores de dólares fuera del sistema) con alguna ley de estilo coactivo, que es la única manera por la cual podrían realizarlos".

Sin embargo, advirtió que "eso estaría en contra de sus ideales de libertad, una contradicción que muestra que la dolarización no va a ser posible".

"No hay nada novedoso, no nos dice cuáles serían las medidas por la que la gente voluntariamente exteriorizaría sus activos, o en todo caso propondría un blanqueo", argumentó.

Qué había dicho Victoria Villarruel

En el debate que mantuvo ayer por TN con el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, la candidata al mismo cargo por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, indicó que "los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer poseedor de cantidad de dólares físicos", lo que a su juicio facilitaría la posibilidad de llevar a cabo la dolarización postulada por el candidato presidencial Javier Milei.

"Vamos a crear las condiciones de confiablidad para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados como está ocurriendo hasta ahora", agregó como explicación a la incorporación de los dólares al circuito formal.