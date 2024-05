Las pymes reclaman al Congreso que se rechace el RIGI: "Destruirá el sector"

“Lo que estamos viviendo hoy es una foto del pasado. Las pymes no podemos competir porque tenemos insumos difundidos dos o tres veces más que caros , tenemos un costo de la energía 50% más caro que a nivel internacional e impuestos 30% más caros que en el extranjeros. Así no podemos ser competitivos”, señaló Rosato.

En ese sentido remarcó que “los legisladores saben lo que estamos viviendo las pymes y nos abren las importaciones” y advirtió que “cuando llegue al país la cantidad de productos terminados que están sobre el agua es el fin de las pymes”

La postura sobre el RIGI

Rosato enfatizó que “las condiciones que está dando el RIGI es alarmante y es contribuir a la destrucción de la industria pyme”.

“Nos dejan vulnerables ante inversiones que van a poder importar con arancel cero, con derecho cero y libre disponibilidad de dólares”, subrayó.

Qué dijo Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió ayer el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contemplando en la Ley Bases, al señalar que no configura “el saqueo del país”, sino que será un "impulso a la economía".

"No es el saqueo del país, es el impulso a la economía y al empleo", manifestó durante su habitual rueda de prensa al hablar acerca del RIGI.

Adorni 1200.jpg Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, defendió al RIGI de las acusaciones de las pymes. Foto: Télam.

Esta mañana, desde la sala de conferencias de Casa Rosada el funcionaria planteó que el Régimen Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) “dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo”, y permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones en una década”.

En la misma línea, señaló que en la Argentina “el PBI per cápita es el más bajo de hace 13 años y hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen”, al tiempo que destacó que atraerá "inversiones superiores a los 200 millones de dólares que no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar”.

El funcionario resaltó que el nuevo Régimen de Incentivos “va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva”, y subrayó: “No es nuestra filosofía morir con lo nuestro y dejar las cosas como están”.

“El RIGI establece una serie de beneficios en inversiones superiores a los 200 millones de dólares que, por el desastre macroeconómico generado en los últimos 20 años, no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que Chile exporta 52 mil millones de dólares por año y Perú 42 mil millones, mientras que en Argentina lo hace por menos de 4 mil millones de dólares. "Con las inversiones adecuadas, en una década este nivel podría triplicarse”, prometió.

“El RIGI es algo que le puede dar un impulso a la economía, a las inversiones y al empleo para dejar atrás la decadencia en la que estamos inmersos en Argentina”, concluyó Adorni.