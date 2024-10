Lilia Lemoine durísima con Victoria Villarruel: "va juntando porotos la vice"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1849584123066630433?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1849584123066630433%7Ctwgr%5E017f46be521b42a9e21d10964865dd8bf0f0eb8e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Flilia-lemoine-volvio-a-cuestionar-a-victoria-villarruel-y-la-comparo-con-chacho-alvarez-nid25102024%2F&partner=&hide_thread=false Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de Delarua... — Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 24, 2024

La publicación sumó enseguida una respuesta de la dirigente de LLA, quien no dudó en respaldar la afirmación. “Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de (Fernando) De la Rúa”, comentó en referencia a quien fuera el vicepresidente durante la primera etapa del gobierno de la Alianza.

Esta no es la primera crítica de Lilia Lemoine a Victoria Villarruel

La de este jueves no fue la primera vez que la diputada cuestiona fuertemente a Villarruel. A fines de agosto, en medio de la interna del oficialismo, la había criticado por tener “una agenda propia” y le rhabía reclamado que se mantuviera “en el rumbo” porque no ganaron las elecciones “gracias a ella”.

“Mátenme si quieren, díganme loca, lo que quieran, pero... Primero tranquilos, el que gobierna acá es Javier Milei, no Victoria Villarruel. Villarruel lo tiene que reemplazar si él no está en el país. ¡Uy, muchachos, qué miedo que me da! Pero no suele ser por más de dos días”, dijo en el programa que tiene con representante del Parlasur Iván Dubois. En aquel momento, la vicepresidenta estaba en Jujuy, donde compartió actividades con el gobernador Carlos Sadir.

“Yo trabajo para todos los argentinos, pero tengo que seguir con las cosas que dijimos que íbamos a hacer, con nuestra ideología. Tengo que decir que me parece pésimo que la vicepresidente (sic) tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, agregó en aquel momento.

Dos semanas antes se había manifestado en la misma sintonía tras la polémica generada por la visita que seis diputados oficialistas hicieron a represores presos en la cárcel de Ezeiza, entre ellos a Alfredo Astiz. Pero no fue solo eso. También recordó una vieja situación que las involucró a ambas y la retomó, para criticarla.

“Me rompe soberanamente las bolas, por qué carajo Victoria Villarruel no saltó. Fue su leitmotiv de campaña”, se quejó respecto a la inacción de la vice, que no opinó sobre aquel encuentro.