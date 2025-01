Lilia Lemoine, más dura: le dijo "casta" a Victoria Villarruel

El inicio del nuevo año refleja fricciones dentro del oficialismo argentino. Las tensiones que se habían acumulado durante los últimos meses siguen presentes, especialmente entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lilia Lemoine . La legisladora de La Libertad Avanza no duda en criticar duramente a Villarruel, cuestionando su alineación con el proyecto libertario y su actitud dentro del gobierno.

Lilia Lemoine no dejó pasar la oportunidad para referirse a la vicepresidenta en duros términos. Durante una entrevista, afirmó que Villarruel "se comporta como la casta, le gusta", haciendo referencia a una actitud que la diputada considera incompatible con los principios del sector libertario. En un tono claro y firme, Lemoine expresó que, si la vicepresidenta prefiere seguir con ese comportamiento, debería quedarse dentro del ámbito de la casta política, y no formar parte del grupo con el que ella se identifica.

A pesar de la dureza de sus declaraciones, Lemoine subrayó que sus críticas no son de carácter personal. La diputada afirmó que su postura responde a diferencias políticas y que, en términos de objetivos, todos dentro del oficialismo deben luchar por lo mismo. A modo de ejemplo, mencionó a Patricia Bullrich, quien se sumó al proyecto de La Libertad Avanza, destacando que, en momentos tan decisivos, no era momento de personalismos, menos aún con la figura del vicepresidente.

Diferencias sobre la gestión y el rol de Villarruel

lemoine2.jpg La diputada Lilia Lemoine criticó otra vez a Villarruel.

Lemoine no se limitó a las críticas sobre la actitud de la vicepresidenta, sino que también detalló cuestiones vinculadas a su desempeño. La diputada cuestionó la gestión de Villarruel en lo que respecta al tratamiento de la Ley de Bases. Según Lemoine, el retraso en el tratamiento de esta ley estuvo relacionado con la gestión de la vicepresidenta, quien, según ella, "ya tenía su propio logo" antes de que el presidente asumiera oficialmente su cargo.

Además, Lemoine señaló que Villarruel no tuvo consistencia en su postura política, acusándola de "sonreírle al kirchnerismo" y "decir lo que le convenga" con el fin de mantener una imagen positiva. Para la diputada, esto no es aceptable, ya que considera que quienes están en un proyecto político deben estar presentes tanto en los momentos buenos como en los difíciles.

Un posible acercamiento parece poco probable

Aunque Lemoine dejó entrever que podría haber una posibilidad de recomposición en la relación con Villarruel, la diputada ve difícil que esto ocurra debido a la actitud de la vicepresidenta. En su opinión, las acciones de Villarruel no son una serie de coincidencias aisladas, sino un patrón que se repite en diversas ocasiones. Con una postura firme, Lemoine expresó que no puede confiar en la vicepresidenta y que no considera que su comportamiento cambie.

Lilia Lemoine.jpg

En tono irónico, la diputada sugirió que la vicepresidenta debería "seguir como vicepresidente tocando la campanita del Senado y firmando los decretos que el presidente le indique cuando esté ausente en un viaje por trabajo". De esta manera, Lemoine criticó el rol que, según ella, Villarruel ocupa dentro del gobierno, sugiriendo que su función está limitada a lo protocolar, algo que la diputada considera insuficiente dada la responsabilidad de su cargo.

A pesar de las diferencias y tensiones internas, las críticas de Lemoine reflejan la profundidad de las divisiones dentro del oficialismo, que podrían seguir afectando la cohesión del grupo en el futuro cercano.