Lilia Lemoine, ¿nueva vocera presidencial? "Serruchándole el piso a Manuel Adorni"

Consultada sobre sus deseos, la ex cosplayer aseguró: “Gustar es una cosa. Voy a estar donde más necesaria sea, donde me lleve la obligación. Si fuera por mi deseo seguiría haciendo cosplay, es más divertido”.

Lilia Lemoine le serruchó el piso a Adorni

Lo cierto es que, además, intentó disipar tensiones en las filas internas del espacio y atribuyó las versiones a los medios de comunicación. “Leo algunos medios que son pasquines políticos, porque la gente no los lee, que están todo el tiempo sembrando, que están todos peleados”, cuestionó.

“En la asunción de (Federico) Sturzenegger todos se saludaban entre todos. El clima laboral es bueno, no es el clima tenso que quieren vender”, aseguró, e hizo referencia al episodio de la sala de conferencias: “Es más, me paré detrás del atrio de Adorni y una de las chicas de prensa me hizo un video. Me dijeron que había reemplazado a Adorni y era un chiste”.

Javier Milei defendió Lilia Lemoine

El presidente Javier Milei destacó el rol de la diputada oficialista Lilia Lemoine, a la que destacó por saber "mucho más de economía que algunos economistas”, y dedicó varios minutos a responder críticas sobre la reacción de los mercados a los anuncios económicos.

Vale recordar que, en las últimas horas, el oficialismo quedó en el foco de la tormenta porque los mercados respondieron de una forma muy diferente a la esperada por el Gobierno: suba del dólar, caída de los bonos, caída de las acciones y explosión del riesgo país.

A través de su cuenta de X, el mandatario compartió la intervención de la legisladora de La Libertad Avanza en TN donde definió a la inflación como un fenómeno monetario.

Embed .@lilialemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía.

Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o… https://t.co/GFTpHwTRqc — Javier Milei (@JMilei) July 3, 2024

“Ha demostrado que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía. Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero”, remarcó el jefe de Estado.

Por su parte, aseguró que el proceso inflacionario tiene lugar “cuando se genera un exceso de oferta de dinero (suba de oferta y/o caída de demanda), ello conlleva una pérdida de poder adquisitivo, por lo que los precios expresados en unidades monetarias (pesos) suben”.

“Esta forma de ver la inflación no es menor al tratar el problema de bajar la inflación, ya que su foco es atacar al exceso de oferta de dinero”, argumentó, al tiempo que cuestionó la intervención de la especialista en economía Cecilia Boufflet.