Llegan los billetes de $ 20.000 este mes

La impresión estuvo a cargo de la empresa China Banknote Printing and Minting Corporation, a la que el BCRA le encargó con licitación directa la impresión de los billetes de $ 10.000 y $ 20.000. Desde el Central aseguraron que no hay ninguna objeción legal para encargar el dinero a otro impresor diferente de la Casa de Moneda y que todos los proveedores extranjeros de los últimos años (China, Brasil, España, etc ) ofrecen costos más bajos.

Se sabe hasta ahora que el azul y el verde predominarán en los billetes de $ 20.000 que llevarán la imagen de Juan Bautista Alberdi, mientras que en el reverso estará la casa natal del periodista y político.

Cómo son los billetes de $20.000

Tanto el diseño del billete de $ 20.000 como el de $ 10.000 se hizo sobre la línea ya existentes de “Heroínas y Héroes de la Patria” y se dejaron de lado las imágenes de animales, que había implementado el ex titular del BCRA y actual ministro Federico Sturzenegger.

Ya comenzaron a hacerse algunos testeos con los primeros billetes de $ 20.000 en cajeros de Banelco y Red Link. La mayor complicación suele ser la calibración de los cajeros para que reconozcan las dimensiones y especificaciones de los nuevos billetes. El BCRA busca evitar las demoras que hubo en mayo para lanzar el billete de $ 10.000, así como ya había ocurrido con los billetes de $ 2.000 en noviembre.

BCRA.jpg El BCRA impulsó la política de "emisión cero". Qué significa.

El gobierno de Javier Milei ya había anunciado la impresión de billetes de mayor denominación para facilitar las transacciones en un contexto inflacionario que demanda más cantidad de efectivo, además de hacer menos costosa la logística financiera.

Los nuevos billetes vendrán bien a los consumidores en un escenario que sigue inflacionario, luego que en septiembre la suba de precios fuera del 3,5% y acumulara un 209% interanual, según el INDEC.

Estas cifras no alteran la mirada por lo general positiva de la continuidad del proceso desinflacionario. Sin salida del cepo a la vista que pueda agregar incertidumbre al mercado cambiario y con los dólares financieros en retroceso, los ánimos por ahora se mantienen optimistas.

Según el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de la consultora EcoGo, en base a los datos de la primera semana del mes octubre cerraría en un 3,1%. Y desde Libertad y Progreso, que vienen midiendo variaciones similares, esperan que este mes el IPC siga descendiendo y termine en torno al 3%.

En la misma línea, se mueven las proyecciones de Analytica, que había registrado un 3,8% para septiembre y ahora espera un 3,4% de inflación para octubre. Desde la consultora aseguraron que ven un gradual descenso hasta fin de año de la inflación e incluso el número mensual puede llegar al 2% en noviembre y diciembre.