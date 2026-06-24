Llevaba un día caminando sin agua junto a sus caballos y los salvó "un milagro" de la Difunta Correa

Seguir con el viaje se hacía cada vez más difícil y afirma haber sido protagonista de un hecho especial que lo salvó. Las imágenes que grabó en medio de la emoción.

"Les pedí a mis ángeles que me ayudaran a encontrar agua", relató el joven.

Un viajero que recorre la Argentina a caballo , relató el conmovedor momento que vivió en medio de su travesía, cuando llevaba un día sin agua para él ni sus caballos. Conmovido por lo que vivió, contó cómo fue que se salvaron gracias, a lo que atribuye, como un milagro de la Difunta Correa.

Álvaro Biderman afirma haber sido protagonista de un hecho especial. Todo sucedió cuando viajaba por una región muy árida en la provincia de San Luis. El desenlace que involucra a la difunta Correa rápidamente se volvió viral en redes sociales , muchos hablan de un verdadero milagro atribuido a la mujer venerada en todo el país.

Según relató Álvaro en un video que publicó en sus redes sociales, el problema venía desde el día anterior, cuando los caballos no pudieron beber por la alta salinidad que hay en la zona. Con el paso de las horas, el cansancio de los animales se hizo más evidente y la búsqueda de una fuente de agua parecía cada vez más difícil.

"Hace unos cinco kilómetros los caballos vienen muy bajoneados", dijo Biderman en un video grabado durante la travesía. Mientras seguía por caminos casi vacíos, recorrió distintos sectores en busca de una salida, pero al no encontrarla, decidió pedir ayuda espiritual.

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¿Un milagro de la Difunta Correa?

"Les pedí a mis ángeles que me ayudaran a encontrar agua", relató. Poco después, mientras seguía una caminata junto a sus animales, que se hacía cada vez más difícil, a metros de una construcción abandonada, encontró su verdadera salvación.

Visiblemente emocionado, el joven contó que en medio de la preocupación y ante el notorio estado de sus caballos, apareció lo que cataloga como un verdadero milagro: un santuario de la Difunta Correa con cientos de botellas llenas de agua.

Emocionado por lo que vio, expresó: "Gracias, Difuntita vieja nomás". Según calculó, había varios cientos de litros disponibles. Con esa agua improvisó un bebedero y logró que los caballos se hidrataran antes de seguir camino.

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Los mensajes de los fieles

El video se viralizó rápidamente y sumó muchos comentarios. Varios usuarios interpretaron el episodio como una señal de la popular santa pagana, cuya devoción tiene una presencia muy fuerte en el país y especialmente en San Juan.

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“Es milagrosa hermano, no hay con que darle, pedíle siempre que te cuide y no te va desamparar nunca". "Mi querida Difunta Correa es lo más grande que existe”; “Amén. Un santuario similar encontré sobre la entrada a Merlo San Luis cuando salía de la ciudad yendo hacia la ruta número 1 para volver a Córdoba”; “Que bueno, recién me doy cuenta que el agua que le dejamos a la difunta en nuestros viajes le puede salvar la vida a alguien, no solo es la ofrenda. Se dio un milagro”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los fieles de la santa pagana.

La historia trágica y milagrosa de la Difunta Correa

La Difunta Correa ocupa un lugar central en la religiosidad popular argentina. Aunque la Iglesia Católica no la reconoce como santa, su figura despierta una profunda devoción en distintas regiones del país.

La historia, transmitida de generación en generación desde mediados del siglo XIX, relata la vida de Deolinda Correa, una mujer sanjuanina que emprendió una desesperada travesía para reencontrarse con su marido y cuyo destino dio origen a una de las leyendas más conocidas de la Argentina.

Según se conoce, Deolinda vivía en la provincia de San Juan durante los años de las guerras civiles. Cuando su esposo fue reclutado por la fuerza para sumarse a las montoneras, ella decidió salir en su búsqueda acompañada por su pequeño hijo. Tras recorrer largas distancias bajo condiciones extremas y sin suficientes provisiones, la mujer habría muerto de sed y agotamiento en una zona desértica.

Difunta Correa (1)

Días después, unos arrieros encontraron el cuerpo sin vida de Deolinda. Sin embargo, el bebé seguía con vida alimentándose del pecho de su madre fallecida, un hecho que fue interpretado como un milagro. La noticia se difundió rápidamente entre los pobladores de la región y dio origen a una creciente veneración popular.

Con el paso de los años, el lugar donde, según la leyenda, fue hallado el cuerpo se transformó en un santuario ubicado en Vallecito, provincia de San Juan. Allí llegan anualmente cientos de miles de peregrinos para agradecer favores recibidos, pedir protección o cumplir promesas. Entre las ofrendas más características se destacan las botellas de agua, un símbolo vinculado a la muerte por sed que habría sufrido Deolinda.

La devoción a la Difunta Correa trascendió las fronteras de San Juan y se extendió por toda la Argentina. Es habitual encontrar pequeños altares a la vera de las rutas, especialmente frecuentados por camioneros, viajeros y trabajadores del transporte, quienes la consideran una protectora de los caminos.