Lluvias de hasta 115 mm y vientos de más de 90 km/h: en qué zonas impactará la alerta naranja

El SMN advirtió que estarán acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa y precipitación abundante en cortos períodos.
Este comienzo de semana, está marcado por una inestabilidad climática en ciertas regiones del país, donde además de altas temperaturas se esperan lluvias y fuertes vientos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja que afectarán a varias provincias este lunes 19 de enero.
Dónde impactará la alerta amarilla
Por un lado, el SMN emitió una alerta de nivel amarillo donde indica que el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual .En las regiones de mayor elevación, la precipitación puede ser en forma de nieve y/o granizo. Esta alerta afectará a la provincia de Salta.
Alerta naranja: qué zonas estarán afectadas
Asimismo, el SMN emitió otra alerta naranja, donde el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente abundante precipitación en períodos cortos.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 115 mm, que pueden ser superados en forma localizada. Esta alerta afectará a la provincia de Jujuy.
En este contexto, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta y evitar accidentes:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Neuquén bajo viento, calor extremo y tormentas: qué día será el más caluroso
La segunda quincena de enero comenzó con tiempo cálido en Neuquén, pero a partir de este lunes el pronóstico anticipa que volverá el calor extremo. No será el único protagonista que aparecerá en las próximas horas, también se espera viento e incluso posibles tormentas en la capital neuquina y la región.
Según el SMN, para este lunes estará ventoso, soleado y cálido. Por la madrugada la temperatura andará por los 16 grados con viento de leve a moderado con ráfagas entre 32 y 50 kilómetros por hora. En la mañana estará despejado y la temperatura subirá a los 19 grados con viento fuerte, entre 32 y 41 kilómetros por hora, y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la tarde, seguirá soleado y la temperatura ascenderá a los 32 de máxima con viento fuerte y ráfagas que rozarán los 70 kilómetros por hora.
Mientras que la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó también un ascenso de la temperatura a comienzo de semana, Puntualizó que a partir del miércoles estará más caluroso. Anticipó además que el martes tendrá periodos inestable con probabilidad de tormentas aisladas.
