Lluvias de hasta 115 mm y vientos de más de 90 km/h: en qué zonas impactará la alerta naranja

El SMN advirtió que estarán acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa y precipitación abundante en cortos períodos.

Este comienzo de semana, está marcado por una inestabilidad climática en ciertas regiones del país, donde además de altas temperaturas se esperan lluvias y fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja que afectarán a varias provincias este lunes 19 de enero.

Por un lado, el SMN emitió una alerta de nivel amarillo donde indica que el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual .En las regiones de mayor elevación, la precipitación puede ser en forma de nieve y/o granizo. Esta alerta afectará a la provincia de Salta.

tormentas (1) Tras días de calor y humedad intensos, este domingo gran parte del país se verá afectado por tormentas.

Alerta naranja: qué zonas estarán afectadas

Asimismo, el SMN emitió otra alerta naranja, donde el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente abundante precipitación en períodos cortos.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 115 mm, que pueden ser superados en forma localizada. Esta alerta afectará a la provincia de Jujuy.

mapa_alertas

En este contexto, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para tener en cuenta y evitar accidentes:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Neuquén bajo viento, calor extremo y tormentas: qué día será el más caluroso

La segunda quincena de enero comenzó con tiempo cálido en Neuquén, pero a partir de este lunes el pronóstico anticipa que volverá el calor extremo. No será el único protagonista que aparecerá en las próximas horas, también se espera viento e incluso posibles tormentas en la capital neuquina y la región.

Según el SMN, para este lunes estará ventoso, soleado y cálido. Por la madrugada la temperatura andará por los 16 grados con viento de leve a moderado con ráfagas entre 32 y 50 kilómetros por hora. En la mañana estará despejado y la temperatura subirá a los 19 grados con viento fuerte, entre 32 y 41 kilómetros por hora, y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la tarde, seguirá soleado y la temperatura ascenderá a los 32 de máxima con viento fuerte y ráfagas que rozarán los 70 kilómetros por hora.

Mientras que la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó también un ascenso de la temperatura a comienzo de semana, Puntualizó que a partir del miércoles estará más caluroso. Anticipó además que el martes tendrá periodos inestable con probabilidad de tormentas aisladas.