Lluvias, heladas y temperaturas bajo cero: qué días se sentirá con más intensidad la ola polar

Advierten que esta semana se perfila como una de las más intensas en lo que va del año. Las temperaturas alcanzarían los 5°C bajo cero.

La ola de frío se harán sentir en distintas partes del país durante esta semana.

Desde el fin de semana se registra un marcado descenso de la temperatura en varias partes del país, donde incluso el lunes estuvo vigente una alerta por frío extremo y con temperaturas que alcanzaron los 8°C bajo cero en algunas localidades.

El frío avanza a paso firme y se advierte sobre la extensión de la ola polar durante varios días de la semana. Se esperan lluvias, fuertes heladas y temperaturas muy bajas.

El sitio especializado Meteored confirmó la persistencia de bajas temperaturas en el país esta semana, donde el ingreso de un nuevo frente frío reforzará el aire de origen polar sobre gran parte de Argentina. Según indicaron "esta semana se perfila como una de las más intensas en lo que va del año".

El escenario estará dominado por el avance de un nuevo frente frío que reforzará el aire polar ya instalado, y un sistema recorrerá la Patagonia durante este martes, avanzará entre miércoles y jueves hacia la región central y el norte del país, prolongando varias jornadas más este período de ambiente invernal.

Fuertes heladas y temperaturas de más de 5°C bajo cero

Especialistas señalaron el ingreso de esta nueva masa de aire frío ya puede apreciarse en imágenes satelitales, con abundante nubosidad asociada a la circulación de viento sur sobre el Mar Argentino y el Atlántico.

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Uno de los sectores más afectados este martes será Tierra del Fuego, donde se esperan vientos intensos del sudoeste, temperaturas muy bajas y precipitaciones persistentes. Podrían acumularse entre 10 y 15 milímetros.

También la costa este patagónica tendrá una jornada ventosa y algo inestable, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Distinta será la situación hacia el centro y oeste de la Patagonia, donde volverán a registrarse heladas moderadas durante la mañana y luego dominará el tiempo estable y soleado.

En la región de Cuyo y las provincias centrales se prevé un martes completamente soleado, acompañado de una marcada amplitud térmica. La mañana presentará temperaturas muy bajas, entre -5 °C y 5 °C, mientras que por la tarde los valores máximos podrían acercarse a los 20 °C.

Según indicaron, se estima que entre el jueves y el sábado volverán a predominar condiciones anticiclónicas sobre gran parte del país, con un centro de alta presión desplazándose lentamente desde el norte patagónico hacia las provincias centrales y el sur del Litoral.

La única excepción se presentaría en el noroeste argentino, donde provincias como Tucumán, Salta y Jujuy podrían mantener abundante nubosidad baja, junto con probabilidad de lloviznas o lluvias débiles y aisladas.

"De esta manera, las temperaturas iniciarían un ascenso gradual, dejando atrás una de las semanas más frías del año y dando paso a condiciones algo más templadas en el inicio de la próxima semana", señalaron desde Meteored.