Lo atropellaron y acribillaron por error cuando volvía de jugar al fútbol: ahora lucha por su vida

Un hombre regresaba a su casa cuando fue atacado brutalmente. Se encuentra en coma inducido y sin una pierna. Los detalles de la investigación.

Un hombre de 37 años de edad, fue víctima de un violento ataque callejero por error . El hecho generó gran conmoción en la ciudad de Río Cuarto , provincia de Córdoba .

Su estado de salud es delicado y se agravó en las últimas horas. Paolo de la Fuente permanece internado en terapia intensiva en el Hospital San Antonio de Padua, en coma inducido con pronóstico reservado.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre está en estado crítico, tras haber sufrido la amputación de su pierna derecha debido a las graves lesiones causadas por múltiples disparos.

El hecho que lo dejó en este grave estado ocurrió el miércoles 7 de enero por la noche, cuando regresaba en moto a su casa tras jugar al fútbol con compañeros de trabajo. Tras dejar a uno de sus amigos en su casa, un auto lo embistió y lo hizo caer, arrastrándolo entre 15 y 20 metros.

El conductor bajó del vehículo y sin mediar palabra, le disparó una ráfaga de al menos 15 tiros dirigidos a las piernas. Luego escapó del lugar a toda velocidad, lo dejó tirado y herido sobre el asfalto.

El presunto autor del brutal ataque fue detenido

Investigadores del caso indicaron que De la Fuente fue “atacado por error”. La fiscalía sostiene como principal línea que el agresor lo confundió con otra persona: comparten contextura física, rasgos y una moto similar. La primera hipótesis de un ajuste de cuentas fue descartada con el avance de la causa.

La Unidad Departamental de Policía de Río Cuarto, tras intensas pesquisas y dos allanamientos, logró la detención de un joven de 26 años señalado como el presunto autor material del hecho. En los procedimientos se secuestró el Volkswagen Vento involucrado, una pistola, un revólver y varios cartuchos.

El detenido está imputado por intento de homicidio calificado y quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación sigue su curso para esclarecer todos los detalles del caso. Por su parte, la familia de Paolo prevé encabezar una marcha para reclamar por la inseguridad.

La víctima, un hombre apasionado por el fútbol y su familia

De la Fuente, oriundo de La Pampa, llegó a Río Cuarto hace más de 10 años para jugar en la Liga Regional de Fútbol. Tras el ataque, su esposa, Lucrecia Mendez, realizó varios posteos en Facebook para darle difusión al caso.

“Es la persona más noble, buena, positiva y trabajadora que conozco. No tiene maldad alguna y siempre estaba feliz. Ama jugar al fútbol, su gran pasión, y compartir momentos con sus amigos y familia. Jamás iniciaría una pelea. Ama a su hija con su vida y ella lo ama de la misma manera”, lo describió su esposa.

"Siempre van a ser tu mejor versión, tus dos pasiones: ser papá y el fútbol. Hoy te pido que sigas luchando, que confíes en tu fuerza y en todo lo que todavía queda por vivir. Porque te necesitamos acá, con nosotras, para seguir compartiendo esas pasiones que te hacen feliz y que nos unen para siempre. Te amamos", escribió Lucrecia en su perfil poco después del ataque.

"Solo pido justicia. Y le pido a Dios todos los días que lo salve y que me dé fuerzas para seguir luchando. Todas las noches te esperamos en casa, Amor", cerró.