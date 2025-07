¡Lo logró! Tras un mes de búsqueda, la joven china encontró al hincha argentino: cuándo se verán

Ailing vive en Beijing y enseña inglés a niños en escuelas primarias y su pasión por el fútbol argentino comenzó luego del Mundial de Sudáfrica en 2010, cautivada por Lionel Messi. " Ahí empecé a sentirme un poquito argentina . Me encantaba ver a Messi en Barcelona y en la Selección. Mi amor por el fútbol, gracias a Lionel, creció de una manera que ni yo me imaginé", reveló en diálogo con Clarín.

china canchas argentina

Durante la búsqueda, Ailing Hou indicó que- cuando se produzca el momento del encuentro- tenía la intención de decirle "unas palabras preparadas que me memoricé que son sólo para él", y además invitarlo diez días a conocer China, en el cual ella se haría cargo del viaje y estadía.

Quién es y qué dijo el joven hincha argentino

Días después de la trascendencia de esta inédita historia, el padre del joven, Patricio Villalón escribió a Diario Clarín: "Soy el papá del chico de la nota. Mi hijo se llama Antonio, llamalo".

Antonio Villalón tiene 17 años, vive en Santo Tomé, Santa Fe, cursa el último año del secundario en el Sara Faisal y planea estudiar Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés.

Respecto a cómo se enteró, dijo que un conocido le envió la nota de un medio mendocino y le preguntó: "¿No sos vos?". "Apenas vi la foto, supe quién era pero no sabía su nombre. Recuerdo todo lo que pasó en la cancha, allá en Miami, claro, tengo todo muy fresco", cuenta Antonio desde su casa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de antonio (@antovillalonn)

Apenas conoció esta búsqueda para encontrarlo, le escribió a la joven Ailing por Instagram. Recordó que en aquel entonces él no sabía hablar en inglés ni ella en español, pero esta comunicación se logró ya que Antonio aprendió inglés. "Yo en el verano estudié inglés en Nueva York durante varios meses y hoy tengo conocimiento. Así que estuvimos chateando y estaba realmente contenta, no podía creer que nos hayamos encontrado", comentó.

"Me dijo que le gustaría invitarme a China"

La joven viajante en búsqueda del argentino, había dicho que lo invitaría diez días a su país y ahora último sumó la invitación de ver a la Selección en las Eliminatorias contra Venezuela. Ante esta propuesta, el chico de 17 años comentó tímidamente: "Me dijo que le gustaría invitarme a China, lo que me dejó helado".

Por ahora, Ailing y Antonio no podrán verse presencialmente y deberán esperar algunas semanas, ya que él volvió al colegio. "Me contó que quería agradecerme personalmente todo lo que yo había hecho por ella, que se sentía un poco frustrada por no ser lo suficientemente demostrativa y que por eso tuvo la necesidad de hacer esa búsqueda", relató.

china argentino

"Ailing es muy linda"

Este no es el primer viaje que hace la joven oriunda de Beijing para encontrarlo, ya que en marzo había estado presente en el partido entre Argentina-Brasil en el Estadio Monumental con la esperanza de volver a cruzar a aquel joven que la defendió. "Cuando me comentó de este segundo viaje, yo no lo podía creer, me dejó impresionado todo lo que ella hizo", expresó Antonio.

Respecto a una posible historia de amor entre ellos, el santafecino remarcó: "Ella claramente pertenece a otra cultura, no flashea con alguna historia de amor, me parece que va por otro lado. Si fuese latina diría otra cosa, pero acá su necesidad pasaba por agradecerme. Hasta se disculpó varias veces por la movida mediática que hizo pensando en que quizás yo podía estar en pareja. Le dije que no lo estaba, que no se preocupe". A su vez, reconoció que "Ailing es muy linda".

china canchas

La madre de Antonio, Andrea, también se sumó a la charla de Clarín con el joven hincha intensamente buscado: "No se puede creer todo lo que pasó, es un cuento. Pensar que la chica desde hace un año que está pensando en cómo encontrar a Antonio y para nosotros, después de lo sucedido, nunca más, quedó en una anécdota".

Por otro lado, confesó que le da miedo un posible viaje de su hijo a China ya que es menor de edad pero, aún así, indicó que "me gustaría que tuviera esa experiencia, China debe ser un país muy interesante y la chica tuvo una iniciativa para destacar".