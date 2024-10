"Lo que hizo Milei hasta ahora es increíble" aseguró Mauricio Macri

"Los libertarios son un poquito como una tromba", aseguró, al tiempo que indicó que se pusieron al hombro una causa y "han posibilitado no solo sostener los vetos que hubieran traído crisis en los mercados seguramente, sino en la Ley Bases".

Qué dijo Macri sobre Milei y su Gobierno

Macri agradeció a "todos los dirigentes de Pro" y "a los diputados nacionales que han hecho una labor increíble sin ser suficientemente reconocidos".

mauricio macri acto la boca pro Mauricio Macri logró hacer pie en la Secretaría de Energía.

En otro segmento, indicó que a él lo honra su coherencia, y que deben seguir apoyando al Gobierno. "Hemos estado juntos apoyando con honestidad el rumbo que le dimos a la argentina entre 2015 y 2019, dejando de lado esto de si me conviene o no", expresó.

Para ello, usó un particular ejemplo: "Hace muchos años lo descubrí y Boca me lo confirmó, cuando decidí no darle la dirección técnica a Maradona... A veces hacer lo correcto por más que no es lo conveniente a la larga vuelve a ser conveniente".

Macri señaló que "nuestros primos" en referencia a los diputados de la UCR han acompañado en la legislatura.

Por último, lanzó un misil al diputado nacional Oscar Agost Carreño, quien preside el PRO en Córdoba. "Lamento mucho que el presidente de nuestro partido vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo que extraño que tenemos que resolver en algún momento".

Por ello, aseguró que "no puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas".

NOTA EN DESARROLLO.-