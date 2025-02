Lorena Villaverde demandará a Martín Soria por la sesión en Diputados

Tras el cruce en la sesión de Ficha Limpia, la referente de LLA anunció una denuncia contra Soria. Además, adoptó el estilo del roquense y lo desafío a demostrar que no consume drogas.

Villaverde pidió una cuestión de privilegio antes del debate de Ficha Limpia. Se trata de un permiso para expresarse sobre algo que no relacionado al proyecto en cuestión y lo utilizó para defender el accionar del gobierno nacional ante los incendios forestales en El Bolsón. Acusó a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, de brindar datos falsos y confundir a la población con fines electorales.

Cruce entre dos diputados rionegrinos

"Todo lo que él refiere a ser de mi persona es lo que sucede en él. Yo no soy una persona que tenga un familiar detenido. Yo no sé si el diputado está haciendo terapia, lo mejor que podría hacer es hacerlo y si está yendo que cambie el psicólogo porque proyecta en otros lo que sucede en su familia", dijo Villaverde el día después.

"Yo estaba planteando una cuestión de privilegio que atendía a la irresponsabilidad y la caradurez extrema de la intendenta Soria, que ya está en modo campaña. Y parece que esto de ir con la verdad lo enojó mucho y se puso muy nervioso. Lo que también debemos decirles a los vecinos es que los ausentes eran ellos. Ella habla de que el Gobierno Nacional está ausente y ausentes estaban ellos cuando su hermano era ministro de Justicia nacional", dijo Villaverde a CNN Radio Roca.

La diputada nacional desmintió todas las acusaciones que hizo Soria en el recinto. "Yo no tuve ningún exmarido detenido. Es todo una mentira. Y en todo caso, uno no elige de quién se enamora, pero sí también elige de quién se separa, ¿no? En todo caso (si fuese cierto) serían cuestiones que no atienden a mi persona", expresó.

Incluso, Villaverde desmintió a Soria en torno a su lugar de residencia. "Yo vivo en Cipolletti, si quiere le paso la dirección porque ayer (por el miércoles) estaba muy enredado".

Denuncia y desafío a Martín Soria

La diputada de LLA advirtió que denunciará a Soria por sus dichos en la Cámara de Diputados, algo poco común entre los legisladores. Además, adoptó un perfil similar a Soria y lo desafió. "Yo con gusto me ofrezco y lo invito, incluso a ir juntos para hacernos los análisis ejemplificadores y reveladores para corroborar bien quién es el verdadero falopa", dijo en alusión a la vinculación con el narcotráfico que efectuó el exintendente de Roca.

Villaverde aseguró que los hermanos Soria, referentes del peronismo en Río Negro, demostraron "en estos actos de desesperación que están perdiendo los privilegios de poder. Y por eso están haciendo este duelo y escupiendo para todos lados".

La diputada, referente del gobierno nacional en la provincia, sostuvo que los Soria ya están en campaña y "preocupados" por el escenario político rumbo a las legislativas de este año. "Están desesperados porque pierden el poder. Ellos vienen de la política, toda la vida han vivido de esto, y están haciendo un esfuerzo muy grande para sostener este peronismo y este kirchnerismo recauchutado que tenemos en la provincia", afirmó.

El peronismo pone en juego bancas y Villaverde consideró que las perderían, y eso "los desespera, porque se les nota que se sienten acorralados y desesperados porque se les está escurriendo entre las manos el manejo de las cajas".