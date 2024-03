Los mejores memes del intérprete de lengua de señas del discurso de Javier Milei que se hizo viral

En las redes, además de debatirse el contenido de los dichos del Presidente, una particular tendencia que fue ganando espacio.

"Los déficit que recibimos alcanzaron los 17 puntos porcentuales sobre el PBI", señaló. Dijo también que recibió una "deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito".

Además, señaló que había una "emisión desenfrenada de 13 puntos del PBI". Y dijo que la inflación se había acelerado en la segunda semana de diciembre "al 7.600 por ciento".

Milei arrancó su discurso con aludiendo a la situación económica heredada por su administración, a modo de balance de sus primeros dos meses de gobierno.

"Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia, por lo que pedirlos que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán", destacó Milei.

Y agregó: "Vamos conociendo con mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos, que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad".

"El indicador más descarnado es que el 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza", sostuvo Mieli.

El presidente criticó al peronismo por la marcha de Hugo del Carril: "La tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia los salarios reales".

"Los déficit gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Cinco puntos de déficit fiscal en el Tesoro y 10 de cuasi fiscal, generados por el Banco Central", disparó Milei.

El presidente dijo que "en materia de Seguridad, nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte. Ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden. Ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó los últimos 20 años para beneficio propio".

"De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos las ideas de la libertad a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos", aseguró el presidente.

Y agregó: "Una sociedad con cifras récord de indigencia y al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen".