Los mensajes del celular de Chocolate Rigau que develan la asociación ilícita

El informe preliminar sobre esos contactos muestra una conversación del 27 de agosto pasado, dos semanas antes de la detención, donde un tal “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar mas con el que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Ante la falta de respuesta, Albini le habla de dinero: “Te llevas 200 por mes hace 3 anos y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.