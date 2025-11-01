Los mercados en alerta por las internas en el Gobierno nacional

La salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán reabren las dudas en los gobernadores sobre los interlocutores del oficialismo.

La señal que está dando el Gobierno a los mercados luego del resonante triunfo electoral del domingo pasado no es buena . Apenas pasadas algunas horas de la foto del presidente Javier Milei con los gobernadores, en un gesto de distensión política importante, por disputas internas, los que iban a ser los interlocutores ya no están.

Se trata del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, que dejaron sus cargos en las últimas horas en medio de una pelea de espacios entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el asesor externo Santiago Caputo.

Frente a ese escenario, los mercados van a tomar sus precauciones. Se trata de los dos funcionarios que iban a discutir en una primera etapa la aprobación del Presupuesto 2026. Sería inconcebible que esa ley no se pueda aprobar por los problemas internos del oficialismo.

GUILERMO FRANCOS- LISANDRO CATALÁN

Y más allá de eso: el mercado también puede tomar nota de algo que comienza a intuir el mundo del “círculo rojo-”, que el presidente Javier Milei es lento en tomar cierto tipo de decisiones de trascendencia que afectan su gobernabilidad.

La pelea en la pirámide de poder entre su hermana y el asesor externo, una especie de ministro sin cartera, escaló mucho más allá de lo conveniente. El primer mandatario tendría que haber definido esa interna hace ya varios meses, y la lógica indica que tendría que haber resuelto en favor de Karina. No sería lógico que defina en su contra.

De hecho, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está bajo el paraguas de la secretaria General, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados. Tendrá a su cargo la tarea de suturar rápidamente las heridas que hayan quedado y recomponer la relación con los mandatarios provinciales, quienes hoy por hoy vuelven a estar desconcertados.

Y es que temen que vuelva a ocurrir lo que pasó en 2024 con Francos, quien fue arreglando votos a favor de las leyes a cambio de obras públicas, que luego no se cumplieron.

Los gobernadores están dispuestos a trabajar con el oficialismo en el Presupuesto, la reforma laboral y más adelante, en una reforma tributaria (dependiendo de su contenido), pero tienen que tener certeza de que lo que hablen con un funcionario se cumpla.

javier milei

De lo contrario, si vuelven las dudas sobre cómo se podrían comportar los mandatarios ante Javier Milei, el mercado financiero olfateará que algo no funciona al 100%, y se tomará sus precauciones. Para las elecciones de medio término se posicionaron para una derrota grave, es decir, compraron todos los dólares que pudieron.

Un primer paso -y señal clara para los inversores- es que el tratamiento del Presupuesto 2026 fluya rápidamente. Seguramente se aprobará luego del 10 de diciembre con la nueva integración de las cámaras en el Congreso, donde LLA va a tener más votos. El Gobierno estará convocando a sesiones extraordinarias y allí también se incluirá la reforma laboral. Si para ese momento Adorni no tiene aceitados los contactos con las provincias, la caja de resonancia será el dólar y el riesgo país.

A decir verdad, aunque los libertarios hayan ganado las elecciones, la Argentina es la misma. El lunes, por ejemplo, el gobierno tiene que pagar u$s820 millones al FMI en concepto de intereses y tiene reservas negativas netas por u$s10.170 millones. Para fin de año está comprometido a reducir eso a u$s3.500 millones, y no lo va a lograr. Ni el propio Donal Trump vería con agrado que Milei dilapide un precioso capital político por no poder resolver una interna en su Gobierno.