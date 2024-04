Lucas Berengua vuelve al Servicio Meteorológico Nacional

lucas.jpg

"Yo no era un empleado innecesario. He acumulado 21 años de experiencia en el SMN desde mi ingreso en 2003. He sido uno de los portavoces del organismo. Durante años he desempeñado funciones de liderazgo en el organismo y nadie puede cuestionar mi dedicación", explicó en una entrevista con Radio Con Vos.

Anoche, el meteorólogo, quien también es presentador en el Canal de la Ciudad, anunció en un video que, gracias a las gestiones realizadas por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Ministerio de Defensa le informó el miércoles sobre su reincorporación a su puesto de trabajo.

El video fue compartido en las redes sociales del sindicato. "Quiero aprovechar este medio para informarles a todos que en las últimas horas han ocurrido eventos que han resultado en la renovación de mi contrato y mi reincorporación al SMN", explicó Berengua.

"Por un lado, se llevaron a cabo trámites y gestiones a través de UPCN con las autoridades del Ministerio de Defensa, quienes inicialmente me contactaron para informarme que mi renovación y continuidad estaban en proceso", agregó, siendo reconocido en los medios de comunicación por su rol como portavoz del organismo.

Y continuó: "El director del Servicio Meteorológico Nacional fue quien confirmó este hecho. Hoy ya estoy de vuelta en mi puesto de trabajo y retomando mis tareas laborales habituales".

Por último, agradeció los mensajes de apoyo que recibió después de que se hiciera público su caso debido a la viralización del video de su despedida: "Agradezco las muestras de cariño de todas y cada una de las personas que se comunicaron conmigo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, herramientas necesarias para visibilizar mi situación particular y mi trayectoria".

¿Qué hace y para qué sirve el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional es una institución fundamental en el país, encargada de monitorear y predecir el clima y los fenómenos meteorológicos adversos que puedan afectar a la población, la agricultura, la industria y otras actividades. A lo largo de su historia, el SMN evolucionó para convertirse en una pieza clave en la gestión del riesgo y la planificación de diversas áreas de la sociedad argentina.

El SMN tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando Argentina comenzó a establecer una red de estaciones meteorológicas para recopilar datos climáticos. En 1872, se creó oficialmente el Observatorio Meteorológico Central, precursor del SMN, bajo la dirección de Francisco Beuf, un reconocido científico de la época.

Durante el siglo XX, el SMN experimentó un desarrollo significativo. En 1944, se estableció como una entidad autónoma y se le otorgó el mandato de proporcionar servicios meteorológicos y climáticos a todo el país. En las décadas siguientes, el SMN amplió su red de estaciones, implementó tecnologías más avanzadas para la observación y la predicción del clima, y se convirtió en un referente en América Latina en materia de meteorología.

