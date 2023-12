Luego del intercambio por redes, Javier Milei habló por teléfono con Elon Musk

De hecho, este martes, Elon Musk, compartió un extracto de una entrevista en la que el presidente electo Javier Milei conversa con el escritor y analista político Jorge Asís. En respuesta, el conductor de La Libertad Avanza citó la publicación y comentó: "We need to talk, Elon...".

El video, con una duración de 1 minuto y 21 segundos, inicia con Milei haciendo referencia a una frase de Milton Friedman: "Cuando pones la igualdad por encima de la libertad, no obtienes ninguna de las dos". En cambio, sostiene que al priorizar la libertad, se logra mucho de ambas, según la teoría del líder de La Libertad Avanza (LLA).

Citando a John Stuart Mill, Milei destaca que una sociedad que enfatiza demasiado la igualdad termina convirtiéndose en una sociedad saqueadora, describiendo así la historia de Argentina, según su perspectiva. Asís interviene hablando de la "tiranía de las mayorías", a lo que Milei agrega: "La justicia social es injusta, no hay nada más injusto que la justicia social".

Las posibles inversiones de Elon Musk en Argentina

Musk, uno de los empresarios más exitosos y una de las personas más ricas del mundo, celebró el domingo 19 de noviembre el resultado electoral a través de la misma red social, al comentar un posteo de la cuenta “EndWokeness” que decía, en inglés: “Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina”.

Se especula con que el director ejecutivo de Tesla venga a Buenos Aires el próximo domingo para presencial el acto de cambio de Gobierno, aunque por el momento eso no está confirmado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/inakiigutierrez/status/1732505755843006678&partner=&hide_thread=false Javier Milei acaba de hablar con Elon Musk y lo invitó a la Argentina. Volvemos a integrarnos al mundo. — Iñaki Gutiérrez (@inakiigutierrez) December 6, 2023

Por otra parte, el diálogo se dio en el marco de las negociaciones para el desembarco desde 2024 en la Argentina de Starlink, la compañía de Musk que ofrece servicio de banda ancha satelital y que ya funciona en otras partes del mundo.

La iniciativa de que la empresa invierta en el país ya fue deslizada por Mondino, quien tiempo atrás comentó un mensaje de un usuario de X llamado “Osvaldo ‘Beto’ Mendeleiev”, de una foto de Starlink en la que se podía ver un mapa de la región sudamericana en el que se indicaba que la empresa tendría disponibilidad en la región a partir de 2024. A la pregunta de si será posible su arribo en la Argentina, la futura canciller respondió: “Estamos en eso”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DianaMondino/status/1727341429784244603&partner=&hide_thread=false Estamos en eso — Diana Mondino (@DianaMondino) November 22, 2023

Según información oficial que había proporcionado en 2022 Starlink, la compañía debería haber comenzado a ofrecer servicios en la Argentina a partir del cuarto trimestre del año pasado. Si se ingresa una dirección local para pedir el servicio, aparece un mensaje donde se avisa a los futuros usuarios que pueden ingresar sus datos y reservarlo para cuándo esté disponible.

“La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura”, se detallaba en la web oficial. El precio que se debía depositar para realizar la reserva —reembolsable— es de USD 99.