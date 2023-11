Luis Barrionuevo se acomodó de nuevo y bancó a Javier Milei

P17-F02-luis-barrionuevo-CGT.jpg Luis Barrionuevo ya volvió a acomodarse con Milei.

El dirigente sindical resaltó la importancia de la gestión transparente y el desarrollo de Argentina por parte de Milei, señalando que "no me enamoran los hombres, me enamoran los proyectos y la gestión que puede hacer". Además, reconoció que Milei asume con un gran caudal de apoyo, interpretando la indignación hacia la casta política.