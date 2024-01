Luis Caputo anunció que eliminarán el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus

Luis Caputo realizó una amenaza a las provincias si no se aprueba la Ley Ómnibus.

El funcionario confirmó que el área de Infraestructura va a quedar bajo la órbita de su cartera. Agregó: "La reducción de gastos tiene sentido, lo que estamos haciendo va a resultar, no es casualidad que Argentina haya tenido problemas en los últimos 100 años, el déficit fiscal es la principal causa".

luis caputo medidas económicas

"Tenemos ese compromiso y no lo vamos a resignar, es el camino para que el esfuerzo de todos los argentinos valga la pena", indicó el ministro y sumó: "Vamos a tener un período duro porque no se sale de 100 años de fracasos en dos meses". En ese contexto, aclaró que esto demuestra por qué no todos los líderes mundiales se ven tentados de asumir medidas populistas, ya que tienen un alto costo para las economías nacionales.

Con respecto a los dichos del presidente Javier Milei sobre la dolarización, aclaró que el mandatario se refería a cómo han mejorado las condiciones económicas para contar con el dólar como moneda, pero no se refirió a una fecha concreta para este proceso.

"Este es un gobierno que escucha", dijo Caputo y aclaró que eso es lo que cualquier gobierno debería hacer. Agregó que coinciden con los reclamos de las provincias. "Alguno lo interpretó como una pelea que yo tuve, pero no tuve ninguna pelea, cómo no voy a entender a un gobernador que trata de proteger los intereses de su provincia", dijo el ministro.

Aclaró que la eliminación del capítulo fiscal fue decidido por parte del gobierno nacional para acelerar la aprobación del proyecto de la Ley Ómnibus. "Decidimos ir por la parte importante y darnos un poco más de tiempo para consensuar con los legisladores la parte fiscal", aclaró.

“Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente”, afirmó.

El duro cruce de Alberto Weretilneck

El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck salió al cruce de las expresiones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y al trascendido del presidente Javier Milei que indicaron que si uno de los artículos económicos de la Ley Ómnibus que se debate en Diputados es rechazado, las provincias sufrirán “inmediatamente” recortes en las partidas de coparticipación.

“Recibir este tipo de agravios del Gobierno central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias Patagónicas”, disparó el mandatario rionegrino en la misma red social.

Advirtió al gobierno de Milei que “dejen de amenazar” y pidió que “convoquen al diálogo”. “Dejen de apretar y busquen acuerdos grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos. Saquen de su cabeza vernos de rodillas”, subrayó.

El mensaje amenazante de Caputo

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó que "el déficit cero no se negocia" y, al igual que había hecho Manuel Adorni, "amenazó" a las provincias en caso que no se aprueben los distintos paquetes de leyes y el DNU.

"Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei ayer, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", señaló el ministro.