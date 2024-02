Luis Caputo rechaza previsiones de devaluación inminente

“Julián, los niveles de inflación que suponen ese análisis están bastante alejados de la realidad, empezando por enero que ya es casi dato va a estar en el entorno al 20 por ciento. También son muy superiores al REM, que espera 21,9/18/15,3 y 13 (de enero a abril). Por lo tanto, la conclusión está sesgada por un supuesto que hoy por hoy no comparte nadie”, le respondió el ministro de Economía.

Sí es cierto, no obstante, que ante el revés que se generó en el Congreso con la Ley Bases, el gobierno salió a contrarrestar el efecto tratando de llevar calma a los operadores, empezando por el presidente Javier Milei, quien desde su viaje a Israel sostuvo que espera para junio unificar el tipo de cambio.

Luego de ello, el ministro Caputo salió en declaraciones con dos medios de la Capital Federal en los cuales aseguró que la inflación está a la baja y que en enero el gobierno logró equilibrar las cuentas del Estado.

En el mercado se señala que el gobierno tan sólo está tratando de mantener tranquilos a los operadores. De hecho, para los brokers, la ley Ómnibus no era esencial para lograr el equilibrio de las cuentas públicas.

Su tratamiento parlamentario podría mostrar en realidad la capacidad política del gobierno de llevar a adelante un programa de transformaciones, que podrían ser para una segunda etapa.

Es inevitable otra devaluación

En cuanto a los valores estimativos del tipo de cambio oficial, el mercado ve que para FEB24, el dólar va a finalizar en $ 846, saltando a $ 896 en MAR24 y llegando a los $ 1015 en ABR24.

Por ahora se trata solo de mandar señales a los mercados para evitar que se produzca una escapada de los tipos de cambio.

Caputo dijo recientemente que la no aprobación de la ley no afecta el programa económico, el cual busca estabilizar las cuentas fiscales. "No se puede gastar más de lo que se recauda", afirmó.

Con un 'crawling peg' del 2% mensual establecido por el BCRA, el dólar subió 0,06% a 830,70 unidades, en una sesión donde el BCRA logró comprar del mercado u$s99 millones.

Analistas estiman que la devaluación controlada del peso induce a un fuerte atraso cambiario. Las operaciones realizadas en las plazas alternativas de cambio, dados estrictos controles vigentes, se pactaron a $1.258 unidades (CCL) y a $1.145 el 'blue' con una leve baja.