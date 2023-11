Embed O meu exemplo de amizade com a Argentina vem do meu primeiro mandato. Quando eu ganhei em 2002, a Argentina foi o primeiro país que eu visitei antes de tomar posse. Em 2023 também. A Argentina é muito importante para o Brasil. Somos os maiores parceiros comerciais dos argentinos… — Lula (@LulaOficial) November 14, 2023

Respecto a los votos que tanto Massa como Milei deberán buscar de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich), Hacemos por Nuestro País (Juan Schiaretti ) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores), la presidenta del PRO se mostró confiada en que "el 80% de los votos" a ella en las elecciones generales serán para el candidato de La Libertad Avanza: "No tengo dudas que va a ser así, y que eso será lo que permitirá acompañar un nuevo Gobierno", en un eventual triunfo del libertario.

La ex candidata presidencial de además redobló las críticas contra Sergio Massa: "La experiencia depende para qué es, si me dicen: '¿Massa tiene mucha experiencia?', sí, pero ¿para qué? Para hacer desastres, llevar al país a la peor de las miserias, porque el país no tiene seguridad ni educación, entonces, la experiencia debe servir para mejorarle la vida a la gente, si no es una experiencia que no sirve", en declaraciones a radio Continental.