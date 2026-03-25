Lumilagro advirtió sobre termos que llegan al país: "Tienen el mismo acero de los caños de escape"

El propietario de la reconocida empresa argentina, lanzó duras advertencias a la población sobre algunos termos que usan muchos para tomar mate. Qué dijo.

La advertencia del dueño de Lumilagro sobre el peligro de comprar termos que no estén autorizados por ANMAT.

Tras la polémica en la que se vio envuelta la semana pasada Lumilagro , por la desvinculación de muchos de sus trabajadores, Martín Nadler, su propietario, brindó una entrevista en un conocido podcast empresarial y contó la puja que hay entre Bolivia y Argentina por la fabricación de termos.

Nadler, representante de la empresa líder en venta en el mercado argentino, advirtió que los termos producidos en el vecino país podrían ser tóxicos para la salud por los materiales que utilizan para fabricarlos.

Desde la industria pusieron el foco en un dato que grafica la situación. “En Argentina somos 45 millones de habitantes, el 80% toma mate y se consumen 4 millones de termos por añ o. En Bolivia son 11 millones, se toma muy poco mate y el año pasado se importaron 4 millones de termos”, advirtió el director ejecutivo de la empresa.

Ese volumen, aseguran, no se explica por el consumo interno boliviano, sino por un circuito que termina impactando en el mercado argentino.

Embed

La alerta por termos “tóxicos”

El punto más sensible está vinculado a la calidad de los productos. “Son termos tóxicos, hechos con acero de la serie 200, que es el mismo que se usa para caños de escape o construcción”, explicó Nadler.

Según detalló, este tipo de materiales contiene manganeso y no el níquel que se utiliza en aceros de mejor calidad, lo que podría generar desprendimiento de metales al estar en contacto con bebidas calientes.

En ese sentido, lanzó una advertencia contundente al remarcar: “Hoy en día 1 de cada 4 argentinos está tomando mate con un termo que es tóxico”.

Productos sin control y mercado informal

De acuerdo a lo planteado, muchos de estos termos están prohibidos por organismos como la ANMAT, pero aun así llegan al mercado. “Hay mucha desinformación y no se presta la suficiente atención”, sostuvo el empresario, al referirse a la falta de controles y al desconocimiento de los consumidores.

Además, advirtió que en varios casos se comercializan con marcas falsificadas o a través de canales informales.

El avance de estos productos también tiene consecuencias en la producción nacional. La empresa Lumilagro, histórica fabricante argentina, redujo su nivel de producción y atraviesa un proceso de reconversión. Actualmente, produce cerca del 50% de lo que fabricaba anteriormente, en un contexto de caída de la demanda y mayor competencia externa.

Termos Stanley truchos.JPG

Este escenario llevó incluso a cambios en su estructura productiva y a la reducción de personal en los últimos años.

La reducción de la planta de Lumilagro

En las últimas semanas, la empresa llevó adelante un proceso de reducción de personal que implicó la salida de alrededor de 170 trabajadores. Desde la firma señalaron que se trató, en gran parte, de retiros voluntarios en el marco de una reestructuración productiva.

La polémica se profundizó a partir de una serie de publicaciones en redes sociales, en las que defendió su decisión con un mensaje que generó fuertes reacciones: “A partir de nuestra reconversión, los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al mejor termo para mate, al mejor precio. Ya no tenés que gastar un precio irrisorio en un termo de calidad”, escribieron en su cuenta de X.

Embed A partir de nuestra reconversión, los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al MEJOR TERMO PARA MATE, al MEJOR PRECIO.



Ya no tenes que gastar un precio irrisorio en un termo de calidad.



No te pierdas el tuyo!!https://t.co/Vir6mgesTK https://t.co/e3xq6fTBHt — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) March 23, 2026

La respuesta de los usuarios

El mensaje no tardó en generar repercusiones. Entre las respuestas, usuarios cuestionaron el contraste entre el anuncio y la situación laboral: “Pero dejaron a 100 familias sin trabajo”, escribió uno de ellos.

Ante estas críticas, se produjo un ida y vuelta entre usuarios y la empresa. Desde la cuenta oficial, redobló la apuesta con una nueva publicación: “Ustedes, ¿qué opinan? ¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil pesos de más para conseguir un termo de calidad?”, cuestionaron.

“Nos reconvertimos para volver a crecer, igual que en los 70, cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos. Ahora podés tener el mejor termo para mate, al mejor costo. No te pierdas el tuyo”, agregaron.

Las críticas no tardaron en multiplicarse y, lejos de retroceder, la empresa volvió a responder con otro mensaje: “Quizás podemos hacer una edición limitada: de peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina”.