Macabro hallazgo: sacó a pasear a su perro y descubrió el cuerpo de un bebé

Cuando llegó al lugar, la Policía Científica encontró, no solo la cabeza del bebé, sino también algunas de sus vísceras en el terreno baldío . Sin embargo, no se encontraron las piernas ni los brazos. Dadas las dimensiones de las partes recuperadas y la presencia de restos de placenta, se determinó que se trataba de un recién nacido.

La fiscal confirmó que el bebé, quien nació a término, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio debido a la hipotermia, al menos 24 horas antes de que se encontrara su cuerpo. Además, se estableció que los restos fueron desmembrados por animales locales, explicando la ausencia de brazos y piernas.

Policía de Mar del Plata.jpg Tras el hallazgo del perro, la policía de Mar del Plata encontró otras partes del cuerpo del bebé.

Dado que no se hallaron todas las partes del cuerpo, no se ha podido determinar el género del bebé. Las evaluaciones forenses indicaron que el bebé nació con vida y respiró normalmente. El peso de los restos recuperados apenas supera los 350 gramos; no obstante, se estima que, considerando las extremidades faltantes, el bebé habría pesado alrededor de un kilo y medio.

La fiscal Gómez ordenó pruebas de ADN a partir de las vísceras del bebé y está intentando analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad en las cercanías del barrio, situado en la parte noroeste de la ciudad costera. Sin embargo, debido a la falta de cámaras en el área, los investigadores enfrentan dificultades para identificar a los padres del recién nacido. “Es una zona remota”, comentó una fuente. Por lo tanto, resulta complicado determinar si la madre dio a luz en el terreno baldío o en otro lugar, antes de abandonar al bebé.

La fiscal maneja dos hipótesis, por un lado, podría calificar el caso como abandono de un menor seguido de muerte, o podría considerar el expediente como homicidio agravado por el vínculo. La búsqueda de los padres del bebé está en curso, aunque las pistas sobre su paradero son aún escasas.