Macabro: una mujer mató a su esposo custodio de Javier Milei, a su hija y se suicidó

Los compañeros del efectivo, identificado como Juan José Orgeira, se alarmaron por su ausencia en el trabajo y porque no contestaba los llamados y los mensajes. Tras un debate, fueron hasta la vivienda, en la calle Japón al 2.500, y pudieron ingresar tras solicitar una autorización judicial.

Allí, junto a un familiar del policía, se encontraron con una escena estremecedora y una carta que dejó la mujer, en la que anticipaba lo que finalmente iba a hacer.

Quién era una de las víctimas del macabro suceso

Orgeira, de 45 años, se desempeñaba en la División Explosivos de la Presidencia, y eventualmente integraba la custodia de Javier Milei.

En tanto, en la misteriosa carta manuscrita que dejó la mujer, expresó que "Somos una familia hermosa, nada ni nadie nos va a poder separar. Mi beba es mi vida".

"Solo mi beba y yo sabemos como nos robaron el alma (...) Anto (la niña) no vio nada ni contó nada de lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos supe la verdad", añadió, haciendo referencia a algo que no se termina de comprender y que será investigado.

Y3VI4ETOMBCS3GSO4LLQOQQQF4.avif La carta que dejó la mujer antes del macabro suceso en Alejandro Korn.

Además, subrayó que "No nos van a matar ustedes, me los llevo yo conmigo. A mi esposo que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. (...) Me los llevo conmigo a los dos".

La misteriosa y estremecedora carta

“Somos una familia hermosa que nos amamos, y nada ni nadie nos va a poder separar. Mi bebé es mi vida. Desde que supe que estaba embarazada que la cuido. Ni un minuto la dejé sola. Solo yo la cuidé, nadie más. El único que seguro está conmigo. Mamá y bebé siempre juntas. Las nenas decíamos nosotras. A todos lados con mi bebé siempre abrazadita al peto (el pecho de mamá).

Sólo mi bebé y yo sabemos cómo nos robaron el alma, la alegría, la vida. Hicieron todo para que nos fuéramos, pero nos vamos a ir juntos, en familia. Anto no vio nada ni contó nada de todo lo que creen que vio. Pero cuando nos miramos a los ojos, supe la verdad. Pero no nos van a matar ustedes. Me los llevo yo conmigo.

A mi esposo, que nos ama y nos cuida. La persona más íntegra que conocí en mi vida. Que me cuidó desde que lo conocí a los 13 años míos y 17 de él. A los 20 años de conocernos, nos casamos y tuvimos a la bebé más hermosa, Antonia, mi bebé. Me los llevo conmigo a los dos”.