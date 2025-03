Macri acusó a Karina Milei de estar "obsesionada con destruir el PRO"

“Cuando escucho que Karina dice que quiere terminar conmigo, con el PRO, no lo entiendo, tendría que decir ‘gracias al PRO por tanta generosidad’. He tenido tantas críticas dentro del bloque diciéndome que no nos convenía ayudarlo (a Milei), que había que dejar que se le quemen las papas y seguí adelante porque confiaba en este proyecto de país”, aseguró.