Manuel Adorni aseguró que al Gobierno "no le importa el valor del dólar ni el riesgo país"

La polémica más grande llegó cuando el portavoz dejó entrever que el Gobierno no está preocupado por el precio del dólar o por la suba del riesgo país.

La frase de Manuel Adorni que llamó la atención

"La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país", indicó.

En este sentido, agregó que "lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso".

Según Adorni, el Gobierno "profundizó la política monetaria" y terminó "la última canilla para la emisión de pesos".

En su análisis aseguró que "lo que pase en el día a día, no intervenimos. No recuerdo una caída tan abrupta en un día en la cotización de los dólares financieros y, sin embargo, estamos marcando una suba del riesgo país del 3%. No hay que ver la foto de un día, hay que tratar de ver la película un poco más completa. Nuestra obsesión es con el peso, con que cada vez haya menos pesos en la economía, porque eso va a ser efectivamente que la inflación se termine de pulverizar. Esto no es más que la estocada final de la inflación. No estamos obsesionados con el dólar, estamos obsesionados con el peso".

Qué dijo sobre las SAD

Adorni aseguró que desde el Gobierno no entienden “la queja” de diferentes referentes de clubes, periodistas y autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) sobre la posibilidad de transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

“Es una opción. Los clubes que deseen transformarse en SAD para la incorporación de capitales privados tienen una posibilidad más. No vemos el por qué de la queja. A veces la libertad genera temor por tantos años de opresión”, indicó.

Asimismo, sostuvo que “incluso la AFA” se “nutre” de jugadores que pertenecen a Sociedades Anónimas y que les “llama la atención” la discusión porque no ven el motivo “para estar en contra de la libertad”.

Luego de recibir críticas por parte de entidades deportivas y dirigentes, en contra de las SAD, el vocero escribió en su cuenta oficial de la red social X un mensaje alusivo: “No van a poder contra la libertad”.