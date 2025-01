Marc Stanley deja su puesto de embajador en Argentina: el elogio a CFK y su mirada sobre Milei

"Les guste o no a las personas, esta es la verdad. No puedes tomar un periódico -y he estado aquí durante tres años- y no importa qué periódico lea, está en la portada o en la segunda página o en la tercera página todos los días durante tres años", afirmó Stanley.

"Fue presidenta durante ocho años, vicepresidenta durante cuatro años. Y todavía sigue. Ha estado fuera ahora durante varios años, y aun así domina las noticias. No muchas mujeres en América Latina han tenido este tipo de influencia. También estoy agradecido de que se reunió conmigo, y ella no se había reunido con el embajador de los Estados Unidos desde 2009", agregó el embajador.

También aclaró que tuvo varios diálogos respetuosos respecto con la ex mandataria, con quien se reunió en tres ocasiones cuando era vicepresidenta. "Disfruté tener la capacidad de hablar con alguien donde pudiéramos tener un desacuerdo o un acuerdo civilizado. Estuvimos de acuerdo en muchas cosas y no estuvimos de acuerdo en muchas otras, pero podíamos tener una discusión civilizada. Y fue respetuosa, y eso lo disfruté."

Respecto a Alberto Fernández, se limitó a decir que "fue un presidente muy complicado".

El embajador de Estados Unidos sobre Javier Milei

"Quiere aliarse con los Estados Unidos. Y estamos muy agradecidos por esa expresión de apoyo. Espero que la próxima administración —y anticipo que así será— escuche con atención la expresión de su deseo de continuar esa alianza. Las acciones tienen consecuencias", dijo Marc Stanley.

El presidente argentino se ha mostrado muy cercano al presidente electo Donald Trump, con quien quiere avanzar hacia acuerdos de libre comercio con Argentina. "Necesitamos escuchar lo que él quiere al alinearse con los Estados Unidos. Y necesitamos responder", agregó Stanley respecto al presidente.

Por último, Stanley dejó un consejo para su sucesor en el puesto de embajador de los Estados Unidos en Argentina: "Mi consejo sería hacer lo mismo que hice cuando llegué aquí. La Grieta era realmente, realmente grande. Y le dije a mi equipo: elijamos un lado. Y ellos dijeron, '¿qué estás haciendo?' E iba a los discursos y decía, ‘ya saben, su Grieta, ustedes tienen una’. Y dije, hemos elegido un lado. Y la gente se quedaba realmente en silencio. Y dije: ‘Elegimos el lado de los 47 millones de personas de Argentina’, porque esa es realmente la respuesta."