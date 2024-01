Marcos Galperín desató la polémica en Twitter

El emprendedor Marcos Galperín , fundador de MercadoLibre, se vio envuelto en una disputa en la plataforma social X. Una usuaria acusó a la empresa de explotar a una amiga suya, una empleada senior en el área contable, al hacerla trabajar horas extras sin compensación y no brindarle beneficios adicionales, como una caja navideña.

La controversia comenzó cuando Nita Juana Cervio, la usuaria en cuestión, expresó: "Me enteré ayer que MercadoLibre hace trabajar a una amiga que labora en el área contable un montón de horas extras y NO las paga, y no les dieron ni caja navideña. Ella es Senior y trabaja en el área contable. Qué onda Marcos Galperín, bastante (emoticono de un ratón), ¿no?".