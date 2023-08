Marcos Galperin, irónico, se ríe por la suba del dólar

Luego, el video muestra al periodista Lucio Di Matteo, quien compartió un estudio de la UCA que pronosticaba que el gobierno de Cambiemos dejaría el poder con un 40% de tasa de pobreza, que aumentaría al 60% en el caso de los niños y adolescentes. Di Matteo expresó con lágrimas: "Cuando tienes la oportunidad de comprarle a tu hijo una buena comida, debes decirle: hijo, eres uno de los cuatro que no son pobres; hay seis que sí lo son".

El material continúa con una participación de la periodista Mercedes Ninci en el programa Lo de Mariana (eltrece), conducido por Mariana Fabbiani. En 2021, durante el segundo año de la administración de Alberto Fernández, Ninci compartió sus sentimientos sobre la pobreza: "Me afecta mucho ver tanta pobreza, disculpen. Aquellos de nosotros que recorremos los barrios marginales... Ojalá algo cambie para esta gente honesta y trabajadora. No podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos para brindar una comida a los necesitados, no podemos avanzar. Estoy cansada de lo desechable, y la gente en estos barrios no es desechable".

Embed A los que insisten en hostigarme y ridiculizarme por haber llorado en tv ( y no fue por el dólar a 40 p E.F te salió bien la operación) quiero que me digan si imaginaban un dólar a 780. Yo no. Y una suba del 300 por ciento me parecía muchísimo por el impacto que generaba. Hoy no — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) August 16, 2023

En 2019, Ninci también había llorado en el canal elnueve por la misma razón, criticando al gobierno de Macri. "Todo esto me causa mucha angustia. Le pido a este gobierno, al que voté porque no quería a [Daniel] Scioli, que se dé cuenta de que no podemos seguir. El dinero no alcanza. Tengo tres trabajos y no es suficiente, y la gente tampoco puede llegar a fin de mes... ¡No podemos más!", declaró en ese momento.

El video compartido por el fundador de Mercado Libre finaliza con una imagen de Fabbiani, quien también se muestra emocionada ante las declaraciones de una entrevistada que detalla la difícil situación de los jubilados.

En respuesta a la difusión de la secuencia en las redes sociales, Manguel publicó un tuit y se dirigió a aquellos que la critican: "(Sic) A los que siguen hostigándome y burlándose de mí por haber llorado en la televisión (y no fue por el dólar a $40, operación exitosa, E.F.), quiero que me digan si alguna vez imaginaron un dólar a $780. Yo no. En ese entonces, un aumento del 300% me parecía exorbitante debido al impacto que tendría. Pero hoy, la perspectiva ha cambiado", expresó.