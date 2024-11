Martín Llaryora se metió en la interna del PJ y dijo que Cristina Kirchner "atrasa"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , se expresó críticamente sobre el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la conducción del Partido Justicialista (PJ). En un contexto marcado por tensiones históricas entre el peronismo cordobés y el kirchnerismo, Llaryora no ocultó su descontento y afirmó que la figura de la exmandataria "atrasa".

El distanciamiento entre el peronismo de Córdoba y el kirchnerismo se remonta al año 2008, cuando el conflicto con el sector agropecuario llevó a Córdoba a posicionarse del lado del campo. Desde entonces, la relación ha sido complicada, y la llegada de Cristina Kirchner a la conducción del PJ no hace más que profundizar esa incomodidad.

llaryora milei.jpg Martín Llaryora , gobernador de Córdoba, y Javier Milei

En declaraciones a LN+, Martín Llaryora remarcó que la expresidenta "no le hace bien al partido" y que su regreso al liderazgo del PJ perjudica la modernización del peronismo. "Cualquier dirigente tiene un tiempo y después tiene que correrse. Para nosotros, el modelo del kirchnerismo no es para la Argentina", expresó, enfatizando la necesidad de un estilo de conducción más moderno y acorde con las demandas actuales del país.

El gobernador también vinculó la figura de Cristina Kirchner con un impulso inesperado para Javier Milei. "Le hizo un gran favor a Milei", comentó, aludiendo a un repunte en las encuestas del libertario tras la reaparición de Cristina. "Esto le dio un aire importante al presidente, fue una gran mano, pero no beneficia al justicialismo, que necesita renovarse", sostuvo Llaryora, aunque reconoció que, a pesar de sus diferencias, valora la experiencia política de la expresidenta.

Predicciones sobre el futuro político y económico

Llaryora también compartió sus proyecciones para las Elecciones Legislativas de 2025. Según el mandatario cordobés, Milei tiene "muchas posibilidades" de ganar y lograr un reconocimiento por la baja de la inflación y una mejora en la macroeconomía. No obstante, advirtió sobre los límites del proyecto libertario. "La gente va a pedir recuperación", aseguró, refiriéndose a las demandas de la población por mejores salarios y mayor bienestar una vez que la inflación se controle.

milei llaryora cordoba 25 mayo

El gobernador cuestionó si el plan económico de Milei sería suficiente sin un programa de desarrollo sólido. "Cuando la gente vea que se logró bajar la inflación, pero no se traduce en mejoras tangibles, el desafío va a ser enorme", indicó, planteando dudas sobre la capacidad del plan de Milei para sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

La Córdoba de Llaryora como modelo

Por otro lado, Llaryora no perdió la oportunidad de presentar a Córdoba como un ejemplo de gestión equilibrada y eficiente. Destacó la importancia de combinar el impulso al sector privado con un papel activo del Estado en las áreas donde el mercado no puede brindar soluciones. "Creemos que gobernar es generar trabajo, pero también sabemos que hay lugares donde el mercado no llega y el Estado debe intervenir", explicó.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la moderación y propuso a Juan Schiaretti como líder de un espacio que defienda principios como el equilibrio fiscal, la división de poderes, la libertad de prensa y la implementación de planes de desarrollo. "Tal vez llegue la oportunidad algún día para ese esquema", concluyó Llaryora, mostrando su esperanza de que un proyecto político centrado en estos valores pueda consolidarse a nivel nacional.