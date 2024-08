Martín Tetaz le respondió a Javier Milei por el polémico "chiste" sobre el diputado Germán Kiczka

“Las agresiones me parece que hablan más del agresor que de otra cosa. Ayer (lunes) muchos me decían ‘contéstale algo’ y yo decía que no vale la pena porque la mejor respuesta es dejarlo expuesto, que se muestre la agenda y que quede claro dónde quieren instalar la agenda de la discusión. Todo esto pasa cuando estamos discutiendo cómo se van a financiar las jubilaciones y el Congreso acaba de aprobar una ley que al Gobierno no le gusta”, dijo Tetaz este martes en diálogo con Urbana Play.

Embed "Un día se convirtió en Presidente y nadie le avisó. Sigue teniendo las mismas reacciones de cuando era un tuitero más".



— Martín Tetaz sobre la foto suya junto a Germán Kiczka que retuiteó Milei. https://t.co/UGUKseRRh0 pic.twitter.com/zolEQemsfO — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) August 27, 2024

Luego, habló sobre el uso que le da el libertario a las redes sociales. “Hubo una transición donde él un día se convirtió en Presidente, nadie le avisó y hoy sigue teniendo las mismas reacciones que tenía cuando era un tuitero más. En Twitter (ahora X) siempre fue una barrabrava. Uno dice, bueno, vas a la cancha y te paras en la barrabrava, pero ahora sos el presidente del club, no podés ir y pararte en la barrabrava e insultar como si fueras un desaforado. Bueno, en eso el Presidente es sistemático, esa actitud es sistemática”, apuntó el diputado.

Más tarde, en diálogo con radio Mitre, Tetaz aceptó que varios dirigentes de Juntos por el Cambio tienen fotos en plena campaña con Kiczka, hoy prófugo de la Justicia e intensamente buscado por Interpol, pero porque “no se sabía” sobre estas acusaciones.

“Ojalá lo agarren y se pudra en la cárcel. Lo aberrante es que [el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel] Kicillof sabe que tiene al intendente de La Matanza [Fernando Espinoza] procesado por abuso sexual y se saca una foto y lo respalda. Ninguno de nosotros ahora apoya a Kiczka”, indicó luego.

Embed Martín Tetaz sobre la foto suya junto a Kiczka que retuiteó Milei:



"Son las agresiones que hablan más del agresor que de otra cosa. Ayer muchos me decían 'contestale algo', pero no vale la pena. La mejor respuesta es dejarlo expuesto", dijo Tetaz en diálogo con María O'Donnell. pic.twitter.com/B0iZZFJHB9 — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) August 27, 2024

Al volver a ser consultado sobre el retuit de Milei, añadió: “Yo no me engancho en esta discusión. Me eligió porque soy la cabeza de la ley que recompone la situación de los jubilados, quiere correr la discusión para en vez de hablar de jubilados, hablamos de este chiste”.

"Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito", escribió el lunes el troll del Gobierno "Pullback", junto a una imagen de Kiczka y Tetaz durante un encuentro que se llevó a cabo en Iguazú en 2023.

La foto se sacó en la Cámara de Comercio de esa localidad misionera, cuando el legislador provincial coincidió en una actividad con Tetaz. El radical había ido a acompañar al precandidato a senador nacional Ariel 'Pepe' Pianesi.

Tal fue el tenor del mensaje que el Presidente eligió para repostear en medio del escándalo que involucra al diputado misionero.

Mensajes Martín Tetaz. Javier Milei. jpg Javier Milei y Martín Tetaz tuvieron cruces de mensajes en X a raíz del diputado libertario denunciado por pedofilia, Germán Kizcka. foto: X.

El Presidente después replicó otros posteos en X para refutar cualquier vínculo del diputado con los libertarios y cargó contra los medios. “Pregunta: ¿por qué pensás que los medios que dejaron de percibir pauta en el gobierno de Milei comparten la búsqueda de un pedófilo que fue candidato de Juntos por el Cambio diciendo repetitivamente que es libertario? ¿Raro, no?”, escribió el usuario “Stanley del 56%”.