Masacre de Pingüinos en Chubut: a días del juicio oral, habló el único acusado

Un camino sobre los nidos y un alambrado electrificado

La Regina es acusado de haber destruido nidos de pingüinos de Magallanes al abrir un camino en su propiedad, en la zona de Punta Clara, pasando una topadora por encima de crías y huevos..

Este acto resultó en la muerte de un número significativo de pichones en plena temporada reproductiva.

Además, un alambrado electrificado que instaló en su campo provocó la muerte de varios pingüinos adultos que, al regresar de buscar alimento en el mar, fueron electrocutados mientras intentaban llegar a sus nidos destruidos.

pinguinos Punta Tombo La destrucción masiva de crías y huevos de pingüinos en Punta Tombo ocurrió en 2021.

En su momento, se dijo que en total la reserva había perdido cerca de tres centenares de ejemplares, y la llamada “masacre de pingüinos” fue noticia en todo el país..

El caso fue posteriormente calificado por la Justicia como un desastre ambiental y ha ganó repercusión internacional, ya que podría marcar un antecedente en la sanción a los responsables. Tal es la magnitud del interés que el juicio será transmitido en vivo por YouTube, con traducción simultáneaal inglés y al francés.

La palabra del acusado en Chubut

A pocos días de la primera audiencia del juicio oral, Ricardo La Regina confirmó en declaraciones a Radio Chubut la estrategia que presentará su defensa el lunes.

"Vamos a ofrecer una suspensión de juicio a prueba en la cual la solución es más alambre. O sea que se hagan cargo de los pingüinos y que los cuide el Estado. Si son importantes para la humanidad, sería fundamental que los cuiden. No es mi responsabilidad, hice un montón de pingüinos y colaboré con los biólogos desde chico", señaló.

El acusado contó como vive los días previos de un juicio con tanta repercusión: “Vivo estos días previos con ansiedad y algo de entusiasmo para que se solucionen algunos problemas que vienen de hace muchos más años de estos últimos hechos”.

Según el acusado, su propuesta beneficiaría no solo al ambiente sino también a la comunidad. "Es una oportunidad para que nos sirva a todos y, en especial, al ambiente, que es lo que motiva todo esto", comentó.

Ganadería o turismo al lado de la reserva

La Regina también denunció las dificultades que enfrenta para desarrollar actividades económicas en su propiedad, especialmente por estar junto a la Reserva de Punta Tombo.

"Yo vivo trabajando ahí desde toda la vida y siempre he tenido problemas para trabajar. Se hace muy difícil criar ovejas por los depredadores. Pero en mi caso fue peor por tener la Reserva al lado”, explicó, detallando que tras intentar establecer un emprendimiento turístico en la zona, enfrentó numerosas trabas burocráticas y acusó "amiguismos" en el sistema administrativo.

Vacaciones en el sur de Argentina: a dónde ir La reserva de Punta Tombo, en Chubut: el acusado ofrecerá donarle tierras.

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue cuando se refirió a los calificativos que ha recibido en el marco de este proceso judicial. "Me han nombrado como el ‘asesino de pingüinos’. También, me otorgan un carácter de terrateniente, empresario, como si no me importara la naturaleza, que -con poder y dinero- le pasé por encima a los pingüinos para seguir llenándome de plata", reclamó. La Regina insistió en que no tiene la capacidad económica que se le atribuye, y que incluso vendió una parte de su campo para subsistir.

“Jamás maté ningún pingüino”

En cuanto a las acusaciones en su contra, el imputado negó haber causado las muertes de los pingüinos de manera intencionada. "Jamás maté ningún pingüino ni hubo maltratos. Nunca encontraron ningún pingüino muerto porque los números son conjeturas. La parte acusadora no vino por mi campo sino por el lado de la propiedad de mi tío. Hicieron cosas ridículas", expresó con indignación.

Finalmente, La Regina sostuvo que el juicio tiene un trasfondo político y que muchos detalles del caso no coinciden con la realidad.

"Ante toda la expectativa que se generó por el juicio, siento algo de impotencia. Pero caen por su propio peso porque el que cambia la historia es el que miente. Hay un montón de cosas que no cierran en los detalles del juicio. Al haber tanto peso, se transforma en algo más político que real", cerró.