Matanza de pingüinos en Punta Tombo: "Los hechos son de una crueldad extrema"

La funcionaria, oriunda de Tres Arroyos, no es especialista en ambiente ni en conservación, en general atiende causas de delitos comunes, pero quedó shockeada. Y, en menos de dos horas ordenó un allanamiento para constatar el hecho. Casi tres años después consiguió algo histórico: que se celebre el primer juicio oral en la Argentina por daño ambiental agravado y crueldad animal y que enfrente una pena de hasta 4 años de prisión efectiva. El juicio será en noviembre, aún no tiene el día definido.

pinguinos punta tombo

La fiscal que defiende a los pingüinos

En una entrevista que la fiscal le brindó a Infobae, explica que “los hechos que se investigaron son de extrema crueldad hacia la vida animal, de forma desmesurada, al momento de realizar el trazado de los caminos, desmonte, triángulo y tajamar, en presencia de pingüinos de Magallanes en época reproductiva”.

Goméz explicó que al recibir la denuncia tuvo “una sensación de mucha tristeza. El informe y los videos mostraban la extrema crueldad de la matanza de pingüinos en plena época reproductiva. Recuerdo que recibí la denuncia a la tarde y, a las dos horas ya había ordenado el allanamiento. Al día siguiente personal policial y del Ministerio de Ambiente fueron a relevar el lugar e hicieron un informe de lo encontrado”.

Teniendo en cuenta que es el primer juicio ambiental, la fiscal explica que, “para la Justicia fue un desafío enorme. Acá en Chubut es histórico porque es la primera vez que se va a realizar un juicio por este tipo de delito. La investigación me llevó a conocer a mucha gente que dedica su vida a preservar la fauna. También debo decir que recibí mucha ayuda del Ministerio de Ambiente de la Nación y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) para poder obtener las imágenes satelitales y reconstruir el hecho”.

Fiscal Florencia Gómez. Pinguinos.jpg La fiscal Florencia Gómez investiga la matanza de los pingüinos en Punta Tombo, hecho que será llevado a juicio en noviembre. Foto: Infobae.

Para llevar a cabo la investigación, Gómez conformó un equipo integrado por geólogos, cartógrafos y otros expertos. “Aprendí muchísimo porque tenía que estar preparada para los planteos de la defensa. A todos estos recursos se sumó el cartógrafo, geógrafo y director de National Geographic, Sam Guilford, que aportó las imágenes satelitales que permitieron no sólo reconstruir el hecho minuto a minuto, sino que muestran hasta la profundidad de afectación del suelo que, en algunos lugares, llega a los 40 centímetros”.

En cuanto a la trascendencia mundial que tomó la causa Tombo, la fiscal dijo que nunca se lo imaginó. “Hasta me invitaron al evento Explorers de National Geographic, en Washington DC, en los Estados Unidos, a exponer el caso. Logramos por primera vez llevar este tipo de casos a juicio tanto a nivel nacional como provincial. Con el fallo se busca que la gente no sólo se concientice en proteger la flora y la fauna de este país, sino también que denuncie hechos de esta naturaleza para que no se vuelvan a repetir. Se busca con este fallo sentar un precedente. No queremos más que se violente a la fauna ni a la biodiversidad.

La funcionaria judicial contó que, “la presentó el científico y experto en pingüinos Pablo “Popi” Borboroglu (Global Pengüin Society) y la querella quedó integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural”.

Cuando será el juicio

La funcionaria explicó que, “la audiencia preliminar fue el 12 de abril. Hoy (por ayer lunes) pedí a la Oficina Judicial que me dé fecha de juicio oral a partir de los primeros días de noviembre. La idea es el 26 de noviembre llevar a los acusados y a todos los testigos al lugar del hecho. Porque, aunque parezca increíble, los daños todavía persisten y pueden verse. Incluso el estudio que se hizo determinó que la recuperación del ambiente puede demandar hasta 35 años”.

pinguinos chubut Las fotos del lugar de la matanza.

Entre agosto y diciembre de 2021, Ricardo La Regina, a cargo de la finca de su familia, provocó la muerte de centenar de pingüinos y arrasó con unos 175 nidos, muchos de ellos en etapa reproductiva, de acuerdo con la acusación que llevan adelante la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella, integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogadxs Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural. El productor deberá afrontar por estos hechos un juicio que podría condenarlo a 4 años de prisión efectiva.

Dicho establecimiento, que limita con el Área Natural Protegida de Punta Tombo, lugar que se encuentra dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (El Área Punta Tombo – Punta Clara) es a su vez, núcleo de la Reserva Biosfera de UNESCO Patagonia Azul, siendo además designada internacionalmente como Área de importancia para la Conservación de las Aves (AICA).

Se trata del núcleo de Reserva de Biosfera de la UNESCO Patagonia Azul, constituye un espacio que alberga el 40% de la población reproductora mundial del pingüino de Magallanes, siendo este sector una de las áreas de mayor relevancia global para la reproducción de la especie.