Mataron a una nene de 12 años en medio de un enfrentamiento y persecución policial

El cuerpo del menor fue hallado por la policía en el interior de un auto.

En horas de la madrugada de este martes, se registró una fatal persecución y tiroteo, donde un chico de 12 años murió en un enfrentamiento con la Policía.

El menor fue hallado sin vida luego de una persecución que terminó en el Barrio de Emergencia Puerta 8, en la localidad de Tres de Febrero. Según detallaron fuentes policiales, todo comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno y los ocupantes comenzaron a escapar abriendo fuego contra el personal policial.

Los agentes repelieron la agresión y la secuencia finalizó cuando dos hombres armados escaparon a pie . Pero en el interior del vehículo encontraron el cuerpo de un menor y también vainas servidas .

puerta 8 nene muerto

Dos policías son investigados tras la muerte del menor de edad

Por el momento la justicia investiga las circunstancias del hecho y, según informó Primer Plano Online, hay dos agentes policiales imputados por un delito con pena en expectativa de prisión perpetua.

Según la información que se conoció hasta el momento la fiscal Gabriela Pino, de la UFI N° 6 del Departamento Judicial San Martín, el hecho ocurrió sobre la calle Catamarca al 2000, a metros de la avenida Eva Perón, frente a la barriada que hace dos años se hizo conocida a nivel nacional por el caso de la cocaína contaminada con fentanilo.

La fiscal dispuso que las armas de los dos efectivos sean secuestradas e imputó al subteniente J.L. (32) y al oficial J.J. (30) por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el momento sin restricción de la libertad de ambos.

A través de las redes sociales, los familiares compartieron imágenes del nene donde se lo ve a bordo de distintas motos y exhibiendo armas. La víctima fatal fue identificada como Uriel Alejandro Giménez, nacido el 1 de diciembre de 2013.

NENE ARMA 3 DE FEBRERO

Además, fuentes del caso confirmaron que Uriel tenía un antecedente por encubrimiento en una causa tramitada el 27 de octubre de 2025 en la comisaría 11 de Tres de Febrero. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se produjo el disparo fatal.

